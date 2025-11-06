Памятник Пушкину в Одессе не сносят из-за охраны ЮНЕСКО

Памятник Пушкину возле городского совета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе до сих пор не демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. В горсовете заявили, что он стоит в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому любые работы должны согласовать с международной организацией. Активисты же возмущены — памятник лишь закрыли фанерой и баннерами, а не убрали из публичного пространства.

Об этом сообщили в общественной организации "Деколонизация.Украина".

Реклама

Читайте также:

Почему не сносят памятник

Памятник Пушкину на Биржевой площади Одессы расположен в пределах объекта всемирного наследия "Исторический центр Одессы", который находится под охраной ЮНЕСКО. Из-за этого городские власти не могут проводить демонтаж без согласования Комитета всемирного наследия. Об этом говорится в официальном ответе Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского горсовета, который обнародовала ОО. В документе объясняется, что пока вопрос не урегулирован юридически, монумент закрыли временной конструкцией.

"Визуальное воздействие памятника устранено путем установки ограждающей фанеры до решения всех процедурных вопросов", — говорится в ответе департамента.

Реакция активистов

Однако активисты называют такие действия саботажем. Они отмечают, что под предлогом "охраны ЮНЕСКО" власть затягивает процесс деколонизации.

"Вместо демонтажа — баннеры. Это уже издевательство над людьми", — возмутились в организации "Делаем Вам Нервы".

Памятник Пушкину на Биржевой площади. Фото: Новини.LIVE

Что известно о памятнике

Напомним, памятник Пушкину установили в 1889 году. В 2023 году правительство исключило его из государственного реестра памятников, а в сентябре 2024-го глава Одесской ОГА Олег Кипер подписал распоряжение о демонтаже. Несмотря на это, памятник до сих пор стоит. Его неоднократно обливали краской, закрывали плакатами и символическими надписями. На прошлой неделе монумент закрыли фанерными досками, а затем поверх них наклеили рекламные баннеры с картой "Исторического центра Одессы".

Напомним, мы сообщали о том, какой видит искусственный интеллект Одессу после войны. Также мы писали, что во Львове продолжается неделя скульптуры.