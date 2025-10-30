Одесса после войны 2030 - как будет выглядеть город будущего

Одесса после войны — каким видит город искусственный интеллект
Уже более трех лет продолжается полномасштабная война. Она продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру Одессы, и когда боевые действия завершатся — неизвестно. Впрочем, представление о восстановленный город дает надежду на мирное и светлое будущее.
Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, как могли бы выглядеть известные места города в 2030 году.
Стела на въезде в Одессу
На въезде в город стоит монумент со стилизованной волной и украинским трезубцем с лавровым венком. На постаменте большая надпись: "ОДЕССА — ГОРОД, КОТОРЫЙ НЕ СЛОМАЛСЯ. ГОРОД СВОБОДЫ И МОРЯ". Рядом расположено электронное табло, которое показывает информацию для гостей города. Композиция символизирует несокрушимость южной жемчужины и ее морской характер, а также является знаком гордости жителей.
Изображен въездной знак со стороны Киевской трассы с гербом Украины и надписью "Одесса — город, который не сломался". Комплекс украшен барельефами исторических событий и электронным табло. Он подчеркивает волю и стойкость одесситов. Это художественная визуализация будущего памятника, показывающая город после войны.
Памятник Дюку
Памятник Дюку де Ришелье предстает среди ухоженных клумб и зелени. На переднем плане мемориальная табличка: "Помним. 2014-20XX. Героям, защищающим Одессу". Люди прогуливаются и отдыхают, а пространство излучает мир и торжественность. Атмосфера передает сочетание памяти о прошлом с надеждой на будущее.
Памятник стоит на открытом пространстве, его фигура величественно возвышается, а люди любуются окружающей красотой. Скульптура символизирует историческую значимость Дюка для Одессы. Художественная деталь с современной табличкой добавляет символического посыла о героизме и защите города.
Парк Шевченко и аллея славы
Парк показан как ухоженное пространство с деревьями, клумбами и плиточными дорожками. Центральное место занимает памятник в классической одежде, а рядом установлены арт-объекты из металла и зеркальных сфер. Люди прогуливаются, сидят на скамейках и наслаждаются отдыхом. Парк сочетает историческое наследие с современными элементами и зеленой природой.
Одесский железнодорожный вокзал
Вокзал будущего ИИ видит следующим образом. Он выглядит величественным, с классическими колоннами, арочными окнами и барельефами на фасаде. Перед зданием расположена современная скульптура среди цветочных клумб. Люди с чемоданами движутся по площади, создавая динамичную атмосферу путешествий. Все пространство показывает сочетание истории и современности, а вокзал остается центром жизни города.
Отель "Одесса" на морском вокзале
Отель выглядит восстановленным и ухоженным с зеленью на балконах. Перед зданием сохранен фрагмент стены как памятник войны. Люди прогуливаются по прогулочной зоне с газонами и цветами. Изображение символизирует сочетание памяти о прошлом и надежды на восстановление города.
Оперный театр
Театр выглядит ухоженным и неповрежденным, площадь вокруг чистая и просторная. Люди прогуливаются, любуются скульптурами и насаждениями. Здание сочетает историческое величие с современным благоустройством территории. Визуализация символизирует культурное возрождение Одессы после войны.
Одесский городской совет
Что касается городского совета, то здание осталось без изминений. Однак вместо памятника Пушкину установлен монумент с тремя фигурами и украинским флагом в честь защитников. Люди подходят к монументу и осматривают его. Рядом видны национальные и европейские мотивы, символизирующие стремление города к миру и развитию.
Отель "Пассаж"
Отель предстает отреставрированным с чистым фасадом и ухоженными балконами. Вокруг цветут деревья, восстановлены тротуары и брусчатка. Люди прогуливаются или отдыхают на скамейках. Изображение показывает мирную атмосферу и гармоничное сочетание истории и современности.
Морской порт
Порт после войны ожил, на переднем плане обломки бетонной стены с украинской символикой и надписями "МИР" и "ПАМ'ЯТАЕМ". Слева грузовое судно и портовый кран, на воде развевается флаг Украины. Скульптура птицы с расправленными крыльями символизирует свободу и возрождение. Порт показывает восстановление инфраструктуры и надежду на будущее.
Улица Дерибасовская
Дерибасовская предстает просторной пешеходной улицей с зеленью, современными и исторически сохраненными фасадами. Люди прогуливаются, дети играют, работают кафе. Пространство наполнено светом и спокойствием, атмосфера уютная и мирная. Изображение передает надежду на жизнь и развитие города после войны.
На улице расположен современный памятник с военной тематикой, рядом - символические рюкзаки, каски, ботинки. Возле памятника фонтан и зона отдыха, где люди проводят время. На стене здания большой билборд с надписью: "ПАМ'ЯТАЕМ", что чтит погибших защитников. Атмосфера света и спокойствия символизирует надежду на мирное будущее.
Напомним, мы сообщали, что искусственный интеллект потерял на криптобиржах более 7 тысяч долларов. Также мы писали, что Илон Маск желает сделать свою "армию" роботов Optimus.
Читайте Новини.LIVE!