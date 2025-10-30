Одесса после войны 2030 - как будет выглядеть город будущего

Обновленный городской совет. Фото: Gemini

Уже более трех лет продолжается полномасштабная война. Она продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру Одессы, и когда боевые действия завершатся — неизвестно. Впрочем, представление о восстановленный город дает надежду на мирное и светлое будущее.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, как могли бы выглядеть известные места города в 2030 году.

Стела на въезде в Одессу

На въезде в город стоит монумент со стилизованной волной и украинским трезубцем с лавровым венком. На постаменте большая надпись: "ОДЕССА — ГОРОД, КОТОРЫЙ НЕ СЛОМАЛСЯ. ГОРОД СВОБОДЫ И МОРЯ". Рядом расположено электронное табло, которое показывает информацию для гостей города. Композиция символизирует несокрушимость южной жемчужины и ее морской характер, а также является знаком гордости жителей.

Стела на въезде в Одессу. Фото: Gemini

Изображен въездной знак со стороны Киевской трассы с гербом Украины и надписью "Одесса — город, который не сломался". Комплекс украшен барельефами исторических событий и электронным табло. Он подчеркивает волю и стойкость одесситов. Это художественная визуализация будущего памятника, показывающая город после войны.

Въездной знак в Одессу. Фото: Gemini

Памятник Дюку

Памятник Дюку де Ришелье предстает среди ухоженных клумб и зелени. На переднем плане мемориальная табличка: "Помним. 2014-20XX. Героям, защищающим Одессу". Люди прогуливаются и отдыхают, а пространство излучает мир и торжественность. Атмосфера передает сочетание памяти о прошлом с надеждой на будущее.

Памятник Дюку с видом на море и порт. Фото: Gemini

Памятник стоит на открытом пространстве, его фигура величественно возвышается, а люди любуются окружающей красотой. Скульптура символизирует историческую значимость Дюка для Одессы. Художественная деталь с современной табличкой добавляет символического посыла о героизме и защите города.

Дюк в Одессе после войны, фото: Gemini

Парк Шевченко и аллея славы

Парк показан как ухоженное пространство с деревьями, клумбами и плиточными дорожками. Центральное место занимает памятник в классической одежде, а рядом установлены арт-объекты из металла и зеркальных сфер. Люди прогуливаются, сидят на скамейках и наслаждаются отдыхом. Парк сочетает историческое наследие с современными элементами и зеленой природой.

Парк Шевченко и Аллея Героев, фото: Gemini

Одесский железнодорожный вокзал

Вокзал будущего ИИ видит следующим образом. Он выглядит величественным, с классическими колоннами, арочными окнами и барельефами на фасаде. Перед зданием расположена современная скульптура среди цветочных клумб. Люди с чемоданами движутся по площади, создавая динамичную атмосферу путешествий. Все пространство показывает сочетание истории и современности, а вокзал остается центром жизни города.

Железнодорожный вокзал в Одессе. фото: Gemini

Отель "Одесса" на морском вокзале

Отель выглядит восстановленным и ухоженным с зеленью на балконах. Перед зданием сохранен фрагмент стены как памятник войны. Люди прогуливаются по прогулочной зоне с газонами и цветами. Изображение символизирует сочетание памяти о прошлом и надежды на восстановление города.

Новая гостиница "Одесса". Фото: Gemini

Оперный театр

Театр выглядит ухоженным и неповрежденным, площадь вокруг чистая и просторная. Люди прогуливаются, любуются скульптурами и насаждениями. Здание сочетает историческое величие с современным благоустройством территории. Визуализация символизирует культурное возрождение Одессы после войны.

Одесский оперный театр после войны. Фото: Gemini

Одесский городской совет

Что касается городского совета, то здание осталось без изминений. Однак вместо памятника Пушкину установлен монумент с тремя фигурами и украинским флагом в честь защитников. Люди подходят к монументу и осматривают его. Рядом видны национальные и европейские мотивы, символизирующие стремление города к миру и развитию.

Одесский городской совет в будущем. Фото: Gemini

Отель "Пассаж"

Отель предстает отреставрированным с чистым фасадом и ухоженными балконами. Вокруг цветут деревья, восстановлены тротуары и брусчатка. Люди прогуливаются или отдыхают на скамейках. Изображение показывает мирную атмосферу и гармоничное сочетание истории и современности.

Отель "Пассаж" в Одессе. Фото: Gemini

Морской порт

Порт после войны ожил, на переднем плане обломки бетонной стены с украинской символикой и надписями "МИР" и "ПАМ'ЯТАЕМ". Слева грузовое судно и портовый кран, на воде развевается флаг Украины. Скульптура птицы с расправленными крыльями символизирует свободу и возрождение. Порт показывает восстановление инфраструктуры и надежду на будущее.

Морпорт после войны. Фото: Gemini

Улица Дерибасовская

Дерибасовская предстает просторной пешеходной улицей с зеленью, современными и исторически сохраненными фасадами. Люди прогуливаются, дети играют, работают кафе. Пространство наполнено светом и спокойствием, атмосфера уютная и мирная. Изображение передает надежду на жизнь и развитие города после войны.

Дерибасовская после войны. Фото: Gemini

На улице расположен современный памятник с военной тематикой, рядом - символические рюкзаки, каски, ботинки. Возле памятника фонтан и зона отдыха, где люди проводят время. На стене здания большой билборд с надписью: "ПАМ'ЯТАЕМ", что чтит погибших защитников. Атмосфера света и спокойствия символизирует надежду на мирное будущее.

Улица Дерибасовская в будущем, фото: Gemini

