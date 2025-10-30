Одеса після війни 2030 — як виглядатиме місто майбутнього

Оновлнена міська рада. Фото: Gemini

Вже понад три роки триває повномасштабна війна. Вона продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру Одеси, і коли бойові дії завершаться — невідомо. Втім, уявлення про відновлене місто дає надію на мирне та світле майбутнє.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, який вигляд могли б мати відомі місця міста у 2030 році.

Стела на в'їзді в Одесу

На в’їзді до міста стоїть монумент із стилізованою хвилею та українським тризубом із лавровим вінком. На постаменті великий напис: "ОДЕСА – МІСТО, ЩО НЕ ЗЛАМАЛОСЬ. МІСТО СВОБОДИ Й МОРЯ". Поруч розташоване електронне табло, яке показує інформацію для гостей міста. Композиція символізує незламність південної перлини та її морський характер, а також є знаком гордості мешканців.

Стела на в'їзді до Одеси. Фото: Gemini

Зображено в’їзний знак зі сторони Київської траси з гербом України та написом "Одеса — місто, що не зламалось". Комплекс прикрашений барельєфами історичних подій та електронним табло. Він підкреслює волю та стійкість одеситів. Це художня візуалізація майбутнього пам’ятника, що показує місто після війни.

В'їздний знак в Одесу. Фото: Gemini

Пам’ятник Дюку

Пам’ятник Дюку де Рішельє постає серед доглянутих клумб і зелені. На передньому плані меморіальна табличка: "Пам’ятаємо. 2014-20XX. Героям, що боронять Одесу". Люди прогулюються та відпочивають, а простір випромінює мир та урочистість. Атмосфера передає поєднання пам’яті про минуле з надією на майбутнє.

Пам'ятник Дюку з видом на море та порт. Фото: Gemini

Пам’ятник стоїть на відкритому просторі, його постать велично височіє, а люди милуються навколишньою красою. Скульптура символізує історичну значимість Дюка для Одеси. Художня деталь із сучасною табличкою додає символічного посилу про героїзм та захист міста.

Дюк в Одесі після війни. Фото: Gemini

Парк Шевченка та алея слави

Парк показаний як доглянутий простір із деревами, клумбами та плитковими доріжками. Центральне місце займає пам’ятник у класичному одязі, а поруч встановлені арт-об’єкти з металу та дзеркальних сфер. Люди прогулюються, сидять на лавках і насолоджуються відпочинком. Парк поєднує історичну спадщину з сучасними елементами та зеленою природою.

Парк Шевченка та Алея Героїв. Фото: Gemini

Одеський залізничний вокзал

Вокзал майбутнього ШІ бачить наступним чином. Він виглядає величним, із класичними колонами, арочними вікнами та барельєфами на фасаді. Перед будівлею розташована сучасна скульптура серед квіткових клумб. Люди з валізами рухаються по площі, створюючи динамічну атмосферу подорожей. Весь простір показує поєднання історії та сучасності, а вокзал залишається центром життя міста.

Залізничний вокзал в Одесі. Фото: Gemini

Готель "Одеса" на морському вокзалі

Готель виглядає відновленим та доглянутим із зеленню на балконах. Перед будівлею збережено фрагмент стіни як пам’ятку війни. Люди прогулюються прогулянковою зоною з газонами та квітами. Зображення символізує поєднання пам’яті про минуле та надії на відновлення міста.

Новий готель "Одеса". Фото: Gemini

Оперний театр

Театр виглядає доглянутим та непошкодженим, площа навколо чиста та простора. Люди прогулюються, милуються скульптурами та насадженнями. Будівля поєднує історичну велич із сучасним благоустроєм території. Візуалізація символізує культурне відродження Одеси після війни.

Одеський оперний театр після війни. Фото: Gemini

Одеська міська рада

Що стосується міської ради, то будівля залишається без змін. Однак замість пам'ятника Пушкіну встановлено монумент із трьома фігурами та українським прапором на честь захисників. Люди підходять до монумента та оглядають його. Поряд видно національні та європейські мотиви, що символізують прагнення міста до миру та розвитку.

Одеська міська рада в майбутньому. Фото: Gemini

Готель "Пасаж"

Готель постає відреставрованим із чистим фасадом та доглянутими балконами. Навколо квітнуть дерева, відновлено тротуари та бруківку. Люди прогулюються або відпочивають на лавках. Зображення показує мирну атмосферу та гармонійне поєднання історії й сучасності.

Готель "Пассаж" в Одесі. Фото: Gemini

Морський порт

Порт після війни ожив, на передньому плані уламки бетонної стіни із українською символікою та написами "МИР" і "ПАМ’ЯТАЄМО". Ліворуч вантажне судно та портовий кран, на воді майорить прапор України. Скульптура птаха з розправленими крилами символізує волю та відродження. Порт показує відновлення інфраструктури та надію на майбутнє.

Морпорт пілся війни. Фото: Gemini

Вулиця Дерибасівська

Дерибасівська постає просторою пішохідною вулицею із зеленню, сучасними та історично збереженими фасадами. Люди прогулюються, діти граються, працюють кафе. Простір наповнений світлом і спокоєм, атмосфера затишна та мирна. Зображення передає надію на життя та розвиток міста після війни.

Дерибасівська після війни. Фото: Gemini

На вулиці розташований сучасний пам’ятник із військовою тематикою, поруч — символічні рюкзаки, каски, черевики. Біля пам’ятника фонтан та зона відпочинку, де люди проводять час. На стіні будівлі великий білборд із написом: "ПАМ’ЯТАЄМО", що вшановує загиблих захисників. Атмосфера світла та спокою символізує надію на мирне майбутнє.

Вулиця Дерибасівська у майбутньому. Фото: Gemini

