Одеса після війни 2030 — як виглядатиме місто майбутнього

Одеса після війни – яким бачить місто штучний інтелект
Вже понад три роки триває повномасштабна війна. Вона продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру Одеси, і коли бойові дії завершаться — невідомо. Втім, уявлення про відновлене місто дає надію на мирне та світле майбутнє.
Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, який вигляд могли б мати відомі місця міста у 2030 році.
Стела на в'їзді в Одесу
На в’їзді до міста стоїть монумент із стилізованою хвилею та українським тризубом із лавровим вінком. На постаменті великий напис: "ОДЕСА – МІСТО, ЩО НЕ ЗЛАМАЛОСЬ. МІСТО СВОБОДИ Й МОРЯ". Поруч розташоване електронне табло, яке показує інформацію для гостей міста. Композиція символізує незламність південної перлини та її морський характер, а також є знаком гордості мешканців.
Зображено в’їзний знак зі сторони Київської траси з гербом України та написом "Одеса — місто, що не зламалось". Комплекс прикрашений барельєфами історичних подій та електронним табло. Він підкреслює волю та стійкість одеситів. Це художня візуалізація майбутнього пам’ятника, що показує місто після війни.
Пам’ятник Дюку
Пам’ятник Дюку де Рішельє постає серед доглянутих клумб і зелені. На передньому плані меморіальна табличка: "Пам’ятаємо. 2014-20XX. Героям, що боронять Одесу". Люди прогулюються та відпочивають, а простір випромінює мир та урочистість. Атмосфера передає поєднання пам’яті про минуле з надією на майбутнє.
Пам’ятник стоїть на відкритому просторі, його постать велично височіє, а люди милуються навколишньою красою. Скульптура символізує історичну значимість Дюка для Одеси. Художня деталь із сучасною табличкою додає символічного посилу про героїзм та захист міста.
Парк Шевченка та алея слави
Парк показаний як доглянутий простір із деревами, клумбами та плитковими доріжками. Центральне місце займає пам’ятник у класичному одязі, а поруч встановлені арт-об’єкти з металу та дзеркальних сфер. Люди прогулюються, сидять на лавках і насолоджуються відпочинком. Парк поєднує історичну спадщину з сучасними елементами та зеленою природою.
Одеський залізничний вокзал
Вокзал майбутнього ШІ бачить наступним чином. Він виглядає величним, із класичними колонами, арочними вікнами та барельєфами на фасаді. Перед будівлею розташована сучасна скульптура серед квіткових клумб. Люди з валізами рухаються по площі, створюючи динамічну атмосферу подорожей. Весь простір показує поєднання історії та сучасності, а вокзал залишається центром життя міста.
Готель "Одеса" на морському вокзалі
Готель виглядає відновленим та доглянутим із зеленню на балконах. Перед будівлею збережено фрагмент стіни як пам’ятку війни. Люди прогулюються прогулянковою зоною з газонами та квітами. Зображення символізує поєднання пам’яті про минуле та надії на відновлення міста.
Оперний театр
Театр виглядає доглянутим та непошкодженим, площа навколо чиста та простора. Люди прогулюються, милуються скульптурами та насадженнями. Будівля поєднує історичну велич із сучасним благоустроєм території. Візуалізація символізує культурне відродження Одеси після війни.
Одеська міська рада
Що стосується міської ради, то будівля залишається без змін. Однак замість пам'ятника Пушкіну встановлено монумент із трьома фігурами та українським прапором на честь захисників. Люди підходять до монумента та оглядають його. Поряд видно національні та європейські мотиви, що символізують прагнення міста до миру та розвитку.
Готель "Пасаж"
Готель постає відреставрованим із чистим фасадом та доглянутими балконами. Навколо квітнуть дерева, відновлено тротуари та бруківку. Люди прогулюються або відпочивають на лавках. Зображення показує мирну атмосферу та гармонійне поєднання історії й сучасності.
Морський порт
Порт після війни ожив, на передньому плані уламки бетонної стіни із українською символікою та написами "МИР" і "ПАМ’ЯТАЄМО". Ліворуч вантажне судно та портовий кран, на воді майорить прапор України. Скульптура птаха з розправленими крилами символізує волю та відродження. Порт показує відновлення інфраструктури та надію на майбутнє.
Вулиця Дерибасівська
Дерибасівська постає просторою пішохідною вулицею із зеленню, сучасними та історично збереженими фасадами. Люди прогулюються, діти граються, працюють кафе. Простір наповнений світлом і спокоєм, атмосфера затишна та мирна. Зображення передає надію на життя та розвиток міста після війни.
На вулиці розташований сучасний пам’ятник із військовою тематикою, поруч — символічні рюкзаки, каски, черевики. Біля пам’ятника фонтан та зона відпочинку, де люди проводять час. На стіні будівлі великий білборд із написом: "ПАМ’ЯТАЄМО", що вшановує загиблих захисників. Атмосфера світла та спокою символізує надію на мирне майбутнє.
