Пам’ятник Пушкіну в Одесі не зносять через охорону ЮНЕСКО

В Одесі досі не демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. У міськраді заявили, що він стоїть у межах об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому будь-які роботи мають погодити з міжнародною організацією. Активісти ж обурені — пам’ятник лише закрили фанерою та банерами, а не прибрали з публічного простору.

Про це повідомили в громадській організації "Деколонізація.Україна".

Чому не зносять пам’ятник

Пам’ятник Пушкіну на Біржовій площі Одеси розташований у межах об’єкта всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси", який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Через це міська влада не може проводити демонтаж без погодження Комітету всесвітньої спадщини. Про це йдеться в офіційній відповіді Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міськради, яку оприлюднила ГО. У документі пояснюється, що поки питання не врегульоване юридично, монумент закрили тимчасовою конструкцією.

"Візуальний вплив пам’ятника усунуто шляхом встановлення огороджувальної фанери до вирішення всіх процедурних питань", — йдеться у відповіді департаменту.

Реакція активістів

Однак активісти називають такі дії саботажем. Вони наголошують, що під приводом "охорони ЮНЕСКО" влада затягує процес деколонізації.

"Замість демонтажу — банери. Це вже знущання з людей", — обурилися в організації "Робимо Вам Нерви".

Пам'ятник Пушкіну на Біржовій площі. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про пам'ятник

Нагадаємо, пам’ятник Пушкіну встановили у 1889 році. У 2023 році уряд виключив його з державного реєстру пам’яток, а у вересні 2024-го голова Одеської ОВА Олег Кіпер підписав розпорядження про демонтаж. Попри це, пам’ятник досі стоїть. Його неодноразово обливали фарбою, закривали плакатами та символічними написами. Минулого тижня монумент закрили фанерними дошками, а згодом поверх них наклеїли рекламні банери з мапою "Історичного центру Одеси".

