Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі пам'ятник Пушкіна закрили фанерою — фоторепортаж

В Одесі пам'ятник Пушкіна закрили фанерою — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 11:19
Оновлено: 11:43
Пушкіна в Одесі закрили дошками — активісти вимагають демонтажу
Пам'ятник Пушкіну, який заколотили. Фото: Новини.LIVE

В Одесі вночі закрили дерев’яними плитами пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Монумент вже кілька років чекає демонтажу. Активісти наголошують, що замість приховування влада має нарешті його прибрати.

Журналісти Новини.LIVE побували на Біржовій площі та зафіксували, як виглядає пам’ятник наразі.

Реклама
Читайте також:

Закриття пам'ятника

У центрі Одеси, на Біржовій площі, комунальники вночі закрили дерев’яними дошками пам’ятник Пушкіну. Згідно з розпорядженням голови обласної військової адміністрації, пам'ятник більше не доступний для публічного огляду. Інформацію підтвердили в пресслужбі Одеської міськради. Це рішення викликало хвилю обурення серед активістів, які роками домагаються його демонтажу. За їхніми словами, влада наразі лише "заховала" символ російської імперської культури замість того, щоб остаточно його прибрати.

"Цю імперську пропаганду не вийде сховати, бо вона смердить більше, ніж здається", — коментують учасники громадського руху.

В Одесі заколотили пам'ятник Пушкіну
Допис активістів. Фото: скриншот

Що відомо про пам'ятник

Пам’ятник Пушкіну стоїть в Одесі з 1889 року. У 2023-му уряд виключив його з реєстру пам’яток національного значення, а у 2024 році голова Одеської ОВА підписав розпорядження про демонтаж. Однак, попри виділені кошти, монумент досі не прибрали. Протягом останніх років пам’ятник не раз ставав об’єктом акцій — його обливали фарбою, накривали пакетом і залишали антиросійські написи. Активісти впевнені: якщо влада знову затягне процес, громадськість сама змусить "імперський символ" впасти.

В Одесі заколотили пам'ятник Пушкіну
Розмальовані плити, якими заколотили Пушкіна. Фото: Новини.LIVE
В Одесі заколотили пам'ятник Пушкіну
Вид на пам'ятник ззаду. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали, що одеські активісти звернулися до голови Одеської міської військової адміністрації з вимогою знести пам'ятник. Також ми писали, що в Одесі з'явилася вулиця на честь засновника маркетингу.

Одеса Одеська область декомунізація пам'ятник Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації