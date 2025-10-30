Пушкіна в Одесі закрили дошками — активісти вимагають демонтажу

Пам'ятник Пушкіну, який заколотили. Фото: Новини.LIVE

В Одесі вночі закрили дерев’яними плитами пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Монумент вже кілька років чекає демонтажу. Активісти наголошують, що замість приховування влада має нарешті його прибрати.

Журналісти Новини.LIVE побували на Біржовій площі та зафіксували, як виглядає пам’ятник наразі.

Закриття пам'ятника

У центрі Одеси, на Біржовій площі, комунальники вночі закрили дерев’яними дошками пам’ятник Пушкіну. Згідно з розпорядженням голови обласної військової адміністрації, пам'ятник більше не доступний для публічного огляду. Інформацію підтвердили в пресслужбі Одеської міськради. Це рішення викликало хвилю обурення серед активістів, які роками домагаються його демонтажу. За їхніми словами, влада наразі лише "заховала" символ російської імперської культури замість того, щоб остаточно його прибрати.

"Цю імперську пропаганду не вийде сховати, бо вона смердить більше, ніж здається", — коментують учасники громадського руху.

Допис активістів. Фото: скриншот

Що відомо про пам'ятник

Пам’ятник Пушкіну стоїть в Одесі з 1889 року. У 2023-му уряд виключив його з реєстру пам’яток національного значення, а у 2024 році голова Одеської ОВА підписав розпорядження про демонтаж. Однак, попри виділені кошти, монумент досі не прибрали. Протягом останніх років пам’ятник не раз ставав об’єктом акцій — його обливали фарбою, накривали пакетом і залишали антиросійські написи. Активісти впевнені: якщо влада знову затягне процес, громадськість сама змусить "імперський символ" впасти.

Розмальовані плити, якими заколотили Пушкіна. Фото: Новини.LIVE

Вид на пам'ятник ззаду. Фото: Новини.LIVE

