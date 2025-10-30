Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Видео

В Одессе памятник Пушкину закрыли фанерой — фоторепортаж

Дата публикации 30 октября 2025 11:19
Пушкина в Одессе закрыли досками - активисты требуют демонтажа
Памятник Пушкину, который заколотили. Фото: Новини.LIVE

В Одессе ночью закрыли деревянными плитами памятник русскому поэту Александру Пушкину. Монумент уже несколько лет ждет демонтажа. Активисты отмечают, что вместо сокрытия власть должна наконец его убрать.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Биржевой площади и зафиксировали, как выглядит памятник сейчас.

Закрытие памятника

В центре Одессы, на Биржевой площади, коммунальщики ночью закрыли деревянными досками памятник Пушкину. Это решение вызвало волну возмущения среди активистов, которые годами добиваются его демонтажа. По их словам, власть пока лишь "спрятала" символ российской имперской культуры, вместо того, чтобы окончательно его убрать.

"Эту имперскую пропаганду не получится спрятать, потому что она воняет больше, чем кажется", — комментируют участники общественного движения.

В Одесі заколотили пам'ятник Пушкіну
Сообщение активистов. Фото: скриншот

Что известно о памятнике

Памятник Пушкину стоит в Одессе с 1889 года. В 2023-м правительство исключило его из реестра памятников национального значения, а в 2024 году глава Одесской ОГА подписал распоряжение о демонтаже. Однако, несмотря на выделенные средства, монумент до сих пор не убрали. В последние годы памятник не раз становился объектом акций — его обливали краской, накрывали пакетом и оставляли антироссийские надписи. Активисты уверены: если власть снова затянет процесс, общественность сама заставит "имперский символ" упасть.

В Одесі заколотили пам'ятник Пушкіну
Разрисованные плиты, которыми заколотили Пушкина. Фото: Новини.LIVE
В Одесі заколотили пам'ятник Пушкіну
Вид на памятник сзади. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали, что одесские активисты обратились к главе Одесской городской военной администрации с требованием снести памятник. Также мы писали, что в Одессе появилась улица в честь основателя маркетинга.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
