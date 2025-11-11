Відео
Україна
Одеса направить ще 59 млн на армію — рішення виконкому

Одеса направить ще 59 млн на армію — рішення виконкому

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 14:22
Оновлено: 14:22
Одеса виділить 59 мільйонів гривень на оборону та безпеку
Сергій Лисак та Ігор Коваль під час сесії виконкому. Фото: Сергій Лисак/Telegram

В Одесі планують додатково спрямувати понад 59 мільйонів гривень на підтримку військових, рятувальників і правоохоронців. Кошти виділять у межах програми "Безпечне місто". Однак рішення ще мають погодити у міській військовій адміністрації.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому Одеської міської ради сьогодні, 11 листопада.

Читайте також:

Посилення оборони

Під час позачергового засідання Одеського виконавчого комітету прийняли рішення про надання додаткових 59 мільйонів гривень на фінансування міської програми "Безпечне місто". Їх планують спрямувати на матеріально-технічне забезпечення підрозділів Сил оборони, рятувальників і правоохоронців. Як повідомив секретар міської ради, в.о. міського голови Ігор Коваль, мета цих витрат — підвищити обороноздатність Одеси та рівень безпеки її мешканців.

"До міськради та міської військової адміністрації надійшли нові заявки на загальну суму понад 59 мільйонів гривень. Вони стосуються оснащення військових, рятувальних і правоохоронних служб", — пояснив Коваль.

У міській раді зазначили, що після погодження з начальником МВА буде підписано розпорядження про внесення змін до програми.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі збільшать допомогу тим, чиї будинки постраждали від війни. Також ми писали про те, чому Одеса не може отримати гроші, які виділила на відновлення пам'яток архітектури.

Одеса гроші Одеська область Новини Одеси безпека війна
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
