Одесса выделит 59 миллионов гривен на оборону и безопасность

Сергей Лысак и Игорь Коваль во время сессии исполкома. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В Одессе планируют дополнительно направить более 59 миллионов гривен на поддержку военных, спасателей и правоохранителей. Средства выделят в рамках программы "Безопасный город". Однако решение еще должны согласовать в городской военной администрации.

Соответствующее решение приняли на заседании исполкома Одесского городского совета сегодня, 11 ноября.

Усиление обороны

Во время внеочередного заседания Одесского исполнительного комитета приняли решение о предоставлении дополнительных 59 миллионов гривен на финансирование городской программы "Безопасный город". Их планируют направить на материально-техническое обеспечение подразделений Сил обороны, спасателей и правоохранителей. Как сообщил секретарь городского совета, и.о. городского головы Игорь Коваль, цель этих расходов — повысить обороноспособность Одессы и уровень безопасности ее жителей.

"В горсовет и городскую военную администрацию поступили новые заявки на общую сумму более 59 миллионов гривен. Они касаются оснащения военных, спасательных и правоохранительных служб", — пояснил Коваль.

В городском совете отметили, что после согласования с начальником МВА будет подписано распоряжение о внесении изменений в программу.

