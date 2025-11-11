Одесса досрочно погасит кредит более 600 млн грн

Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесские власти ранее взяли кредит на более 600 миллионов гривен, чтобы поддержать критическую инфраструктуру и социальные объекты. За три года переплата могла бы составить 171 миллион гривен. Однако глава городской военной администрации считает, что этот кредит неуместен, поэтому надо погасить его досрочно.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Что это за кредит

В конце августа 2025 года депутаты приняли решение о взятии кредита на более 600 млн грн. Бывший городской голова Геннадий Труханов во время внеочередной сессии 27 августа объяснил: эти средства нужны для стабильности города и обеспечения критической инфраструктуры — больниц, школ, объектов ЖКХ, а также поддержки семей военных. Министерство финансов 25 августа согласовало условия займа и перечень объектов, которые будут финансироваться. Кредит взяли на 36 месяцев, с процентами в 171 млн грн.

Досрочное погашение

Глава городской военной администрации Сергей Лысак поручил рассмотреть возможность закрытия кредита. По его словам, у Одессы есть собственные свободные средства, поэтому потребности в займах нет. Досрочное погашение позволит избежать значительной переплаты и сэкономить бюджетные деньги.

"Есть собственные свободные средства, поэтому потребности в займах нет. Проведем детальный анализ финансов — если бюджет позволяет, одесситы не должны платить проценты", — написал Лысак.

Финансовые службы сейчас проводят детальный анализ бюджета, после которого примут окончательное решение о закрытии кредита.

