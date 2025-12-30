Підсумки 2025 року в Одесі: скандали та злам влади

Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Рік, що минає, став для Одеси смугою криз, які накладалися одна на одну й поступово ламали звичну систему управління містом. Політичні скандали, трагедії, екологічні загрози та колапс інфраструктури, через російські обстріли, наприкінці року сформували нову реальність для одеситів.

В останній день року Новини.LIVE згадують, чим запам’ятався одеситам 2025-й.

Реклама

Читайте також:

Кримінальні провадження

Початок 2025 року минув без гучних кадрових рішень, однак стабільності в міській владі не було. У судах і на стадії досудових розслідувань залишалися кримінальні провадження щодо посадовців Одеської мерії, зокрема міського голови Геннадія Труханова, а також колишніх його заступників і чиновників, які фігурували у справах НАБУ та САП, пов’язаних із земельними рішеннями та управлінням комунальним майном. Йшлося, зокрема, про справу "Краян" та розслідування щодо ймовірної злочинної організації, в інтересах якої ухвалювалися рішення міськради.

Одеська міська рада. Фото: Новини.LIVE

Навесні та влітку 2025 року правоохоронні органи активізували розслідування щодо посадовців Одеської міської ради та керівників комунальних підприємств. У фокусі слідства були земельні рішення, використання бюджетних коштів, житлово-комунальне господарство та благоустрій міста.

Йшлося про активну фазу раніше відкритих кримінальних проваджень, у межах яких слідчі проводили перевірки, вилучали документацію та аналізували ухвалені рішення.

У цей період слідчі дії відбувалися в таких структурах:

департамент земельних ресурсів;

юридичний департамент;

департамент архітектури та містобудування;

департамент міського господарства.

КП "Міські дороги";

житлово-комунальні сервіси (ЖКС);

Вбивство Дем’яна Ганула

Однією з шокуючих подій цього року стало вбивство відомого одеського активіста Дем'яна Ганула. Сталося це 14 березня 2025 року близько 10:30 у центрі Одеси, в Приморському районі. Напад стався публічно, серед білого дня.

Активіст отримав смертельні вогнепальні поранення і помер на місці. Ця подія викликала широкий суспільний резонанс — у місті проходили акції пам’яті та лунали вимоги швидкого і прозорого розслідування.

Тіло активіста на місці вбивства. Фото: Новини.LІVE

Того ж дня правоохоронці затримали підозрюваного. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. У вересні обвинувальний акт передали до суду. Станом на кінець 2025 року судовий розгляд триває, вироку у справі ще не було.

Одеса без води

Одна з найболючіших побутових криз сталася в перший місяць літа. 12 червня через масштабну аварію на магістральному водогоні без води залишилися передмістя та три райони Одеси — Приморський, Київський і частина Хаджибейського. Відновлення подачі води почали поступово лише ввечері 13 червня — місто фактично прожило без нормального водопостачання майже дві доби.

Смертельний потоп в Одесі

Одним із найтрагічніших днів цього року можна вважати 30 вересня 2025 року коли Одесу накрила аномально сильна злива. За кілька годин випала критична кількість опадів, і місто опинилося під водою. Затопило центральні вулиці, спальні райони, підземні переходи та підвали житлових будинків. Автівки тонули просто на проїжджій частині, рух транспорту був паралізований.

Унаслідок потопу загинули дев'ятеро людей, ще кілька осіб отримали травми. Трагедія оголила хронічні проблеми зі зливовою каналізацією, яку роками не модернізували.

Затоплене авто на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до загибелі людей. Слідство перевіряє дії чинних на момент події посадових осіб Одеської міської ради та керівників комунальних підприємств, відповідальних за утримання зливової інфраструктури та реагування на надзвичайну ситуацію. У справі фігурують:

заступник міського голови Валерій Сілін,

заступниця мера Ганна Позднякова,

директор КП "Міські дороги" Вадим Тодійчук,

начальник структурного підрозділу підприємства Ігор Поштаренко,

головні інженери Юрій Камишний і Чистяков,

директор департаменту міського господарства Леонід Гребенюк,

директор департаменту муніципальної безпеки Володимир Харіщак.

Позбавлення громадянства Труханова

Найгучніша політична заява була зроблена 14 жовтня 2025 року — міський голова Геннадій Труханов втратив посаду мера Одеси. Підставою став указ Президента України про позбавлення його українського громадянства на основі матеріалів СБУ щодо наявності громадянства Російської Федерації.

Російський пвспорт Труханова. Фото: Служба безпеки України

Відсутність українського громадянства автоматично позбавила Труханова права обіймати виборну посаду. Це рішення завершило багаторічну епоху керівництва містом однією людиною.

Після цього секретар міської ради Ігор Коваль почав виконувати обов’язки міського голови.

Одеська міська військова адміністрація

У жовтні ж в Одесі створили міську військову адміністрацію. Очолив МВА бригадний генерал Сергій Лисак — досвідчений державний діяч та військовослужбовець, який до цього часу був головою Дніпропетровської регіональної військової адміністрації.

Сергій Лисак під час спілкування з журналістами. Фото: Новини.LIVE

Формат управління містом кардинально змінився: частину повноважень міськради обмежили, а ключові рішення почали ухвалювати в умовах надзвичайного режиму.

Новий Статут міста

Після втрати мера міська рада ухвалила нову редакцію Статуту територіальної громади Одеси. Документ:

звузив можливості одноосібного впливу міського голови;

посилив роль колегіальних органів;

закріпив механізми управління містом в умовах особливого режиму.

Паралельно почалася реорганізація виконавчих органів. Ліквідували блок радників мера, скоротили або об’єднали окремі департаменти та згорнули напрями, що працювали під стару управлінську модель.

Кадрові чистки в мерії

Листопад 2025 року став піком кадрових чисток. Посади залишили або втратили одразу кілька ключових фігур мерії:

Валерій Сілін;

Павло Вугельман;

Сергій Коцюба;

Ганна Позднякова;

Андрій Зарицький;

Олена Буйневич;

Олександр Ліптуга.

Разом із цим ліквідували департамент міжнародного співробітництва, культури та маркетингу як окрему структуру. Це означає фактичну відмову міста від старої моделі туристичного й іміджевого управління.

Звільнення були не точковими, а системними — стара управлінська команда припинила існування.

Надзвичайний стан у місті

Останній місяць 2025 року став найскладнішим. Через масивні обстріли з боку росіян, місто опинилося на межі колапсу — без електроенергії, з перебоями в теплопостачанні, воді, зв’язку та роботі транспорту.

В Одесі ввели надзвичайний стан. Управління перейшло в кризовий режим: розгорнули пункти обігріву, лікарні та об’єкти критичної інфраструктури забезпечували генераторами, а відновлення електропостачання тривало кілька діб.

Люди заряджають гаджети у "Пункті нездамності". Фото: Новини.LIVE

Окремим тривожним сигналом стала екологічна історія наприкінці місяця. 25 грудня 2025 року в Одеському районі зафіксували маслянисті плями. Причиною стало пошкодження резервуарів із соняшниковою олією після російських атак на портову інфраструктуру, зокрема в районі порту "Південний". Частина олії потрапила у воду й далі в море. Акваторію тимчасово перекривали боновими загородженнями та залучили служби до ліквідації наслідків.

Одеські пляжі були у маслі, яке принесло море. Десятки птахів загинули, міський зоопарк у терміновому порядку відкрив пункт прийому постраждалих тварин. За кілька днів олії на узбережжі не стало. Проте розмір шкоди завданої екології внаслідок російської атаки все ще підрахується.

Нагадаємо, в одеській мерії призначили голову внутрішньої політики. Також ми писали, що апеляційний суд не змінив запобіжний захід для Ганни Позднякової.