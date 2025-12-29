Відео
Мільйоні схеми на електроенергії — в Одесі викрили посадовиць

Мільйоні схеми на електроенергії — в Одесі викрили посадовиць

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 12:18
Завищені ціни на електроенергію в Одесі: схема посадовців
Поліцейський з однією із підозрюваних. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі посадовиця комунального підприємства та керівниця приватної компанії організували схему під час закупівлі електроенергії для комунального підприємства. Через завищені ціни місто втратило понад 10,2 млн грн. Поліція вже повідомила про підозру двом жінкам.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі схеми

У 2022 році комунальне підприємство Одеської міської ради уклало договір із приватною компанією на постачання електроенергії. Вартість контракту становила майже 160 млн грн. Документ передбачав продаж електроенергії за ринковою ціною з урахуванням її змін. За даними слідства, приватна фірма, яка також працювала на ринку природного газу та електроенергії, постачала електроенергію дорожче, ніж мало б бути. Керівниця компанії не надавала комунальному підприємству повну інформацію про закупівельну ціну та коливання вартості електроенергії на ринку.

Водночас посадовиця комунального підприємства не проконтролювала виконання умов договору. Вона не ініціювала перегляд ціни та не вжила заходів для її зменшення відповідно до ринкових показників. У період із лютого по вересень 2022 року комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 10,2 млн грн.

В Одесі викрили схему на електроенергії
Підозрювана у схемі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Слідчі зібрали докази та повідомили про підозру двом фігуранткам. Колишній директорці приватної компанії інкримінують заволодіння чужим майном у великих розмірах під час воєнного стану — загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. Виконувачці обов’язків директора КП загрожує до 5 років за службову недбалість із позбавленням права обіймати посади строком до 3 років.

Нагадаємо, ми повідомляли, що НАБУ розкрило схему з надання житла військовим. Також ми писали, що на Одещині викрили депутатку, яка організувала оборудку з землею.

тарифи Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
