Хабар за оренду землі на Одещині: затримали депутатку

На Одещині депутатка однієї з міських рад попалася на хабарі за оренду землі. Жінка вимагала тисячі доларів за "допомогу" з документами. Гроші, за версією слідства, мали гарантувати позитивне рішення комісії. Після отримання частини суми посадовицю затримали.

Про це повідомили Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схема з землею

За даними слідства, депутатка міської ради на Одещині вимагала неправомірну вигоду від чоловіка, який звернувся до неї за консультацією щодо оренди ділянки для сільського господарства. Посадовиця запевнила, що може "вирішити питання" з передачею в оренду 95 гектарів землі. Вона пообіцяла забезпечити позитивне рішення профільної комісії, яку сама ж очолює. За це жінка запросила 9,5 тисячі доларів і наголосила, що без грошей договір оренди не буде погоджений. Правоохоронці затримали депутатку після того, як вона отримала кілька траншів хабаря на загальну суму 8 тисяч доларів та повідомила про виконання домовленостей.

Як покарають

Депутатці оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі з вимаганням. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади. Наразі вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Полтавщині судили ухилянта, який хотів відкупитися від поліції. Також ми писали, що за нардепку Скороход, яку підозрюють в отримані хабаря, внесли залог.