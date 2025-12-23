Видео
Земля за валюту — на Одесчине разоблачили схему депутата

Земля за валюту — на Одесчине разоблачили схему депутата

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 13:50
Взятка за аренду земли в Одесской области: задержали депутата
Правоохранители в кабинете депутата. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области депутат одного из городских советов попалась на взятке за аренду земли. Женщина требовала тысячи долларов за "помощь" с документами. Деньги, по версии следствия, должны были гарантировать положительное решение комиссии. После получения части суммы чиновницу задержали.

Об этом сообщили Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Схема с землей

По данным следствия, депутат городского совета в Одесской области требовала неправомерную выгоду от мужчины, который обратился к ней за консультацией по аренде участка для сельского хозяйства. Чиновница заверила, что может "решить вопрос" с передачей в аренду 95 гектаров земли. Она пообещала обеспечить положительное решение профильной комиссии, которую сама же возглавляет. За это женщина запросила 9,5 тысячи долларов и подчеркнула, что без денег договор аренды не будет согласован. Правоохранители задержали депутата после того, как она получила несколько траншей взятки на общую сумму 8 тысяч долларов и сообщила о выполнении договоренностей.

Как накажут

Депутату объявили подозрение в получении неправомерной выгоды в крупном размере с вымогательством. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, мы сообщали, что на Полтавщине судили уклониста, который хотел откупиться от полиции. Также мы писали, что за нардепа Скороход, которую подозревают в получении взятки, внесли залог.

Одесса взятка Одесская область Новости Одессы документы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
