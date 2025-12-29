Завышенные цены на электроэнергию в Одессе: схема чиновников

Полицейский с одной из подозреваемых. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе чиновница коммунального предприятия и руководитель частной компании организовали схему при закупке электроэнергии для коммунального предприятия. Из-за завышенных цен город потерял более 10,2 млн грн. Полиция уже сообщила о подозрении двум женщинам.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Детали схемы

В 2022 году коммунальное предприятие Одесского городского совета заключило договор с частной компанией на поставку электроэнергии. Стоимость контракта составляла почти 160 млн грн. Документ предусматривал продажу электроэнергии по рыночной цене с учетом ее изменений. По данным следствия, частная фирма, которая также работала на рынке природного газа и электроэнергии, поставляла электроэнергию дороже, чем должно быть. Руководитель компании не предоставляла коммунальному предприятию полную информацию о закупочной цене и колебания стоимости электроэнергии на рынке.

В то же время чиновница коммунального предприятия не проконтролировала выполнение условий договора. Она не инициировала пересмотр цены и не приняла меры для ее уменьшения в соответствии с рыночными показателями. В период с февраля по сентябрь 2022 года коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 10,2 млн грн.

Подозреваемая в схеме. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Следователи собрали доказательства и сообщили о подозрении двум фигуранткам. Бывшему директору частной компании инкриминируют завладение чужим имуществом в крупных размерах во время военного положения — грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. Исполняющей обязанности директора КП грозит до 5 лет за служебную халатность с лишением права занимать должности сроком до 3 лет.

Напомним, мы сообщали, что НАБУ раскрыло схему по предоставлению жилья военным. Также мы писали, что в Одесской области разоблачили депутата, которая организовала сделку с землей.