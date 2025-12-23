Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В одеській мерії призначили голову внутрішньої політики

В одеській мерії призначили голову внутрішньої політики

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 09:59
Призначення в мерії Одеси: нова керівниця департаменту
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській міській раді призначили нову очільницю одного з ключових департаментів. Обов’язки керівниці Департаменту внутрішньої політики тимчасово поклали на Наталію Сойнікову. Раніше вона працювала заступницею директора цієї ж структури. У міськраді розраховують на безперервну роботу департаменту.

Про це стало відомо з розпорядження виконувача обов'язків міського голови Ігоря Коваля.

Реклама
Читайте також:

Зміна в керівництві

Виконання обов’язків директора Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради доручили Наталії Сойніковій. Вона добре знайома з роботою підрозділу, адже до призначення обіймала посаду заступниці керівниці департаменту. Департамент внутрішньої політики відповідає, зокрема, за координацію взаємодії міської влади з громадськістю та реалізацію відповідних міських програм.

Підставою для призначення стала службова записка в. о. заступника міського голови Бех Алли Миколаївни. Про саму Сойнікову більше нічого не відомо. Вона не подавала декларації за минулі роки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що після відставки Єрмака звільнили його радників. Також ми писали, що міністр освіти та науки України може втратити посаду.

Одеса Одеська область звільнення міська рада Новини Одеси департамент
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації