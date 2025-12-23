Призначення в мерії Одеси: нова керівниця департаменту

Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській міській раді призначили нову очільницю одного з ключових департаментів. Обов’язки керівниці Департаменту внутрішньої політики тимчасово поклали на Наталію Сойнікову. Раніше вона працювала заступницею директора цієї ж структури. У міськраді розраховують на безперервну роботу департаменту.

Про це стало відомо з розпорядження виконувача обов'язків міського голови Ігоря Коваля.

Зміна в керівництві

Виконання обов’язків директора Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради доручили Наталії Сойніковій. Вона добре знайома з роботою підрозділу, адже до призначення обіймала посаду заступниці керівниці департаменту. Департамент внутрішньої політики відповідає, зокрема, за координацію взаємодії міської влади з громадськістю та реалізацію відповідних міських програм.

Підставою для призначення стала службова записка в. о. заступника міського голови Бех Алли Миколаївни. Про саму Сойнікову більше нічого не відомо. Вона не подавала декларації за минулі роки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що після відставки Єрмака звільнили його радників. Також ми писали, що міністр освіти та науки України може втратити посаду.