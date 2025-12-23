Видео
Главная Одесса В одесской мэрии назначили главу внутренней политики

В одесской мэрии назначили главу внутренней политики

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 09:59
Назначения в мэрии Одессы: новая руководительница департамента
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Одесском городском совете назначили новую руководительницу одного из ключевых департаментов. Обязанности руководительницы Департамента внутренней политики временно возложили на Наталью Сойникову. Ранее она работала заместителем директора этой же структуры. В горсовете рассчитывают на непрерывную работу департамента.

Об этом стало известно из распоряжения исполняющего обязанности городского головы Игоря Коваля.

Читайте также:

Изменение в руководстве

Исполнение обязанностей директора Департамента внутренней политики Одесского городского совета поручили Наталье Сойниковой. Она хорошо знакома с работой подразделения, ведь до назначения занимала должность заместителя руководителя департамента. Департамент внутренней политики отвечает, в частности, за координацию взаимодействия городской власти с общественностью и реализацию соответствующих городских программ.

Основанием для назначения стала служебная записка и. о. заместителя городского головы Бех Аллы Николаевны. О самой Сойниковой больше ничего не известно. Она не подавала декларации за прошлые годы.

Напомним, мы сообщали, что после отставки Ермака уволили его советников. Также мы писали, что министр образования и науки Украины может потерять должность.

Одесса Одесская область увольнение городской совет Новости Одессы департамент
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
