Новый директор департамента образования Одессы: что известно

Новый директор образования и науки. Фото: Юлия Филлер/Facebook

В Одессе назначили нового директора департамента образования и науки горсовета. Должность заняла Юлия Филлер, которая сменила Елену Буйневич. Она много лет работает в городской системе образования.

Об этом стало известно из декларации новой чиновницы.

Что известно о Юлии Филлер

Новым директором департамента образования и науки Одесского городского совета стала Юлия Филлер. До этого она возглавляла территориальный отдел образования Приморской районной администрации. Карьеру в отрасли Филлер строила последовательно — от специалиста до руководителя районного уровня. В декларации, поданной при вступлении в должность, она указала доходы от работы в департаменте за год в размере 496,4 тыс. грн. Также задекларированы алименты на содержание дочери — 300 тыс. грн. Наличные сбережения составляют 7 тыс. долларов США.

Среди имущества — доли в двух крупных земельных участках общей площадью около 11 гектаров, находящихся в общей собственности. В декларации также указано право пользования квартирой в Одессе, владельцами которой являются дочь и еще одно физическое лицо. Из транспорта Филлер задекларировала право пользования автомобилем Honda CR-V 2003 года выпуска, оформленным на третье лицо. Отдельно указано аренду комнаты в общежитии в Австрии, где проживает дочь.

