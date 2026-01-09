Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса У департамента образования Одессы появился директор — кто она

У департамента образования Одессы появился директор — кто она

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 13:31
Новый директор департамента образования Одессы: что известно
Новый директор образования и науки. Фото: Юлия Филлер/Facebook

В Одессе назначили нового директора департамента образования и науки горсовета. Должность заняла Юлия Филлер, которая сменила Елену Буйневич. Она много лет работает в городской системе образования.

Об этом стало известно из декларации новой чиновницы.

Реклама
Читайте также:

Что известно о Юлии Филлер

Новым директором департамента образования и науки Одесского городского совета стала Юлия Филлер. До этого она возглавляла территориальный отдел образования Приморской районной администрации. Карьеру в отрасли Филлер строила последовательно — от специалиста до руководителя районного уровня. В декларации, поданной при вступлении в должность, она указала доходы от работы в департаменте за год в размере 496,4 тыс. грн. Также задекларированы алименты на содержание дочери — 300 тыс. грн. Наличные сбережения составляют 7 тыс. долларов США.

Среди имущества — доли в двух крупных земельных участках общей площадью около 11 гектаров, находящихся в общей собственности. В декларации также указано право пользования квартирой в Одессе, владельцами которой являются дочь и еще одно физическое лицо. Из транспорта Филлер задекларировала право пользования автомобилем Honda CR-V 2003 года выпуска, оформленным на третье лицо. Отдельно указано аренду комнаты в общежитии в Австрии, где проживает дочь.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе уволили новоназначенного заместителя мэра. Также мы писали, что в одесской мэрии новый глава внутренней политики.

Одесса образование Одесская область городской совет Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации