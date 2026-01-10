Дистанционное обучение в школах Одессы - почему

Школьники на уроке. Фото иллюстративное: УНИАН

Одесские школы временно меняют формат обучения. Из-за ухудшения погодных условий с 12 января ученики будут заниматься онлайн, а в учреждениях будут работать дежурные группы.

Об этом в субботу, 10 января, сообщили в Одесском городском совете.

Сообщение горсовета. Фото: скриншот из Telegram

Школьники Одессы будут учиться дистанционно

По данным горсовета, по рекомендации Департамента образования и науки Одесского городского совета, с 12 по 19 января 2026 года обучение будет проходить онлайн. Уроки могут проводить как в прямом эфире, так и в записи. Такое решение приняли после опроса родителей и с учетом прогноза синоптиков.

Дежурные группы в школах и садиках

В то же время в учреждениях организуют работу дежурных групп и классов. Это нужно для детей, которые не имеют возможности оставаться дома или нуждаются в присмотре.

В горсовете также добавили, что информацию о конкретном режиме работы каждой школы родителям сообщат через официальные каналы связи.

Напомним, в Одессе назначили нового директора департамента образования и науки горсовета.