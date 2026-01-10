В Пересыпском районе Одессы открыли Пункт несокрушимости

Пункт несокрушимости в Одессе. Фото: ОГС

В Пересыпском районе Одессы заработал новый пункт несокрушимости от ГСЧС. Здесь можно согреться, подзарядить телефон и выпить горячий напиток.

Об этом в субботу, 10 января, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Кровати в пункте обогрева в Одессе. Фото: ОГС

Где работает новый пункт обогрева

Мобильный пункт обогрева развернули по адресу:

ул. Черноморского казачества, 88. Он работает круглосуточно с учетом комендантского часа.

Его обустроили спасатели ГСЧС, чтобы поддержать жителей во время холодов. Внутри есть тепло, электропитание для зарядки гаджетов и горячие напитки.

Пункт обеспечен всем необходимым для автономной работы, поэтому может работать даже в сложных условиях.

Пункт обогрева на Куликовом поле

Кроме Пересыпского района, в Одессе продолжает работать еще один Пункт обогрева — на Куликовом поле. Туда также могут обратиться все, кому нужно согреться или отдохнуть.

Напомним, Одессу завтра накрывает опасная стихия. Школы в городе перешли на дистанционное обучение.