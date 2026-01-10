В Пересыпском районе Одессы открыли Пункт несокрушимости

В Одессе разворачивают пункты обогрева — где уже работают
В Пересыпском районе Одессы заработал новый пункт несокрушимости от ГСЧС. Здесь можно согреться, подзарядить телефон и выпить горячий напиток.
Об этом в субботу, 10 января, сообщили в Одесском городском совете.
Где работает новый пункт обогрева
Мобильный пункт обогрева развернули по адресу:
ул. Черноморского казачества, 88. Он работает круглосуточно с учетом комендантского часа.
Его обустроили спасатели ГСЧС, чтобы поддержать жителей во время холодов. Внутри есть тепло, электропитание для зарядки гаджетов и горячие напитки.
Пункт обеспечен всем необходимым для автономной работы, поэтому может работать даже в сложных условиях.
Пункт обогрева на Куликовом поле
Кроме Пересыпского района, в Одессе продолжает работать еще один Пункт обогрева — на Куликовом поле. Туда также могут обратиться все, кому нужно согреться или отдохнуть.
Напомним, Одессу завтра накрывает опасная стихия. Школы в городе перешли на дистанционное обучение.
