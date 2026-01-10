Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе разворачивают пункты обогрева — где уже работают

В Одессе разворачивают пункты обогрева — где уже работают

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 14:44
В Пересыпском районе Одессы открыли Пункт несокрушимости
Пункт несокрушимости в Одессе. Фото: ОГС

В Пересыпском районе Одессы заработал новый пункт несокрушимости от ГСЧС. Здесь можно согреться, подзарядить телефон и выпить горячий напиток.

Об этом в субботу, 10 января, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:
Ліжка в пункті обігріву
Кровати в пункте обогрева в Одессе. Фото: ОГС

Где работает новый пункт обогрева

Мобильный пункт обогрева развернули по адресу:
ул. Черноморского казачества, 88. Он работает круглосуточно с учетом комендантского часа.

Его обустроили спасатели ГСЧС, чтобы поддержать жителей во время холодов. Внутри есть тепло, электропитание для зарядки гаджетов и горячие напитки.

Пункт обеспечен всем необходимым для автономной работы, поэтому может работать даже в сложных условиях.

Пункт обогрева на Куликовом поле

Кроме Пересыпского района, в Одессе продолжает работать еще один Пункт обогрева — на Куликовом поле. Туда также могут обратиться все, кому нужно согреться или отдохнуть.

Напомним, Одессу завтра накрывает опасная стихия. Школы в городе перешли на дистанционное обучение.

Одесса непогода Одесская область зима Новости Харькова пункт обогрева
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации