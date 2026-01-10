Шторм и гололедица в Одессе завтра: объявлена опасность

Девушка идет по улице во время метели. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 11 января, Одессу и область накроют сильный ветер, метель и гололедица. Синоптики объявили желтый уровень опасности, а городские власти призывают горожан быть максимально осторожными.

Об этом в субботу, 10 января, со ссылкой на Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Опасная погода в Одесской области

По прогнозу синоптиков, в течение суток 11 января в регионе прогнозируют порывы северного ветра до 20 м/с, гололед и ночную метель. Из-за сложных погодных условий возрастает риск падения деревьев, веток и обрыва кабелей.

В Одесском горсовете призывают жителей ограничить поездки по городу, особенно пожилым людям, беременным женщинам и родителям с детьми. Также просят не оставлять авто под деревьями, линиями электропередач и возле дождеприемников.

На побережье морские мины

Шторм в Черном море создает серьезную минную опасность. Существует высокая вероятность, что морские мины могут сорваться с якорей и быть прибитыми к берегу или дрейфовать вдоль побережья.

В мэрии подчеркивают: во время шторма возможен даже неконтролируемый подрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их категорически запрещено трогать. Нужно немедленно звонить по номеру 102.

Как безопасно передвигаться во время гололеда

Жителям советуют носить обувь на рифленой подошве и избегать высоких каблуков. Ходить нужно медленно, на полусогнутых ногах, опираясь на всю стопу.

Переходя дорогу, не стоит бежать — тормозной путь авто на снегу значительно длиннее. На остановках лучше стоять подальше от проезжей части. Руки не следует держать в карманах, а на лестнице нужно держаться за перила.

Беременным женщинам советуют выходить из дома только в сопровождении.

Куда обращаться в случае опасности

Спасательная служба — 101

Скорая помощь — 103

Полиция — 102

Городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, одесские школы из-за ухудшения погодных условий с 12 января ученики будут учиться онлайн. Также мы писали, что в выходные работа социальных автобусов будет ограничена, а часть маршрутов вообще остановится.