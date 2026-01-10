Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Почти апокалипсис — Одессу завтра накрывает опасная стихия

Почти апокалипсис — Одессу завтра накрывает опасная стихия

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 13:26
Шторм и гололедица в Одессе завтра: объявлена опасность
Девушка идет по улице во время метели. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 11 января, Одессу и область накроют сильный ветер, метель и гололедица. Синоптики объявили желтый уровень опасности, а городские власти призывают горожан быть максимально осторожными.

Об этом в субботу, 10 января, со ссылкой на Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:

Опасная погода в Одесской области

По прогнозу синоптиков, в течение суток 11 января в регионе прогнозируют порывы северного ветра до 20 м/с, гололед и ночную метель. Из-за сложных погодных условий возрастает риск падения деревьев, веток и обрыва кабелей.

В Одесском горсовете призывают жителей ограничить поездки по городу, особенно пожилым людям, беременным женщинам и родителям с детьми. Также просят не оставлять авто под деревьями, линиями электропередач и возле дождеприемников.

На побережье морские мины

Шторм в Черном море создает серьезную минную опасность. Существует высокая вероятность, что морские мины могут сорваться с якорей и быть прибитыми к берегу или дрейфовать вдоль побережья.

В мэрии подчеркивают: во время шторма возможен даже неконтролируемый подрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их категорически запрещено трогать. Нужно немедленно звонить по номеру 102.

Как безопасно передвигаться во время гололеда

Жителям советуют носить обувь на рифленой подошве и избегать высоких каблуков. Ходить нужно медленно, на полусогнутых ногах, опираясь на всю стопу.

Переходя дорогу, не стоит бежать — тормозной путь авто на снегу значительно длиннее. На остановках лучше стоять подальше от проезжей части. Руки не следует держать в карманах, а на лестнице нужно держаться за перила.

Беременным женщинам советуют выходить из дома только в сопровождении.

Куда обращаться в случае опасности

  • Спасательная служба — 101
  • Скорая помощь — 103
  • Полиция — 102
  • Городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, одесские школы из-за ухудшения погодных условий с 12 января ученики будут учиться онлайн. Также мы писали, что в выходные работа социальных автобусов будет ограничена, а часть маршрутов вообще остановится.

Одесса Одесская область снег Новости Одессы гололедица шторм
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации