Погода в Одессе 9 января: облачно, снегопады и сильный ветер - прогноз от Гидрометцентра

Сегодня, 9 января, в Одессе облачная и холодная погода. Синоптики прогнозируют осадки и ветер. Горожанам и гостям советуют одеваться теплее, а по возможности не выходить на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно, утром и днем небольшие осадки. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Ночью температура будет -2...-4 °C, днем поднимется до +1...+3 °C,

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Небольшие осадки, преимущественно снег, гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от -2С° до -7 °C, на севере до -11 °C, днем поднимется до 0...+5 °C, на севере до -4 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Приметы на 10 января

Если на стогах сена лежит иней — лето будет сырым и дождливым.

Иней на деревьях предвещает мягкую погоду.

Южный ветер обещает грозовое лето.

Безоблачное небо предсказывает раннюю весну.

Кошка, свернувшись клубочком, сигнализирует о морозах.

Воробьи щебечут — скоро потеплеет.

Напомним, мы сообщали о том, что в Киеве приспустили главный флаг страны из-за непогоды. Также мы писали о том, что в Киеве улицы превратились в каток.