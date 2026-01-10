Погода в Одессе 9 января: облачно, снегопады и сильный ветер - прогноз от Гидрометцентра

Погода в Одессе на субботу — стоит одеться потеплее
Сегодня, 9 января, в Одессе облачная и холодная погода. Синоптики прогнозируют осадки и ветер. Горожанам и гостям советуют одеваться теплее, а по возможности не выходить на улицу.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно, утром и днем небольшие осадки. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Ночью температура будет -2...-4 °C, днем поднимется до +1...+3 °C,
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачная погода. Небольшие осадки, преимущественно снег, гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от -2С° до -7 °C, на севере до -11 °C, днем поднимется до 0...+5 °C, на севере до -4 °C. На автодорогах видимость хорошая.
Приметы на 10 января
- Если на стогах сена лежит иней — лето будет сырым и дождливым.
- Иней на деревьях предвещает мягкую погоду.
- Южный ветер обещает грозовое лето.
- Безоблачное небо предсказывает раннюю весну.
- Кошка, свернувшись клубочком, сигнализирует о морозах.
- Воробьи щебечут — скоро потеплеет.
