Погода в Одесі 9 січня: хмарно, снігопади та сильний вітер – прогноз від Гідрометцентру

Дерибасівська в Одесі під час снігу з дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 січня, в Одесі хмарна та холодна погода. Синоптики прогнозують опади та вітер. Містянам та гостям радять одягатися тепліше, а за можливості не виходити на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Вранці та вдень невеликі опади. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура буде -2...-4 °C, вдень підніметься до +1...+3 °C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Невеликі опади, переважно сніг, ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -2С° до -7 °C, на півночі до -11 °C, вдень підніметься до 0…+5 °C, на півночі до -4 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 10 січня

Якщо на стогах сіна лежить іній — літо буде сирим і дощовим.

Іній на деревах віщує м’яку погоду.

Південний вітер обіцяє грозове літо.

Безхмарне небо передбачає ранню весну.

Кішка, згорнувшись клубочком, сигналізує про морози.

Горобці щебечуть — скоро потеплішає.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Києві приспустили головний прапор країни через негоду. Також ми писали про те, що у Києві вулиці перетворилися на ковзанку.