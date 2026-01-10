Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Погода в Одесі на суботу — варто одягнутися потепліше

Погода в Одесі на суботу — варто одягнутися потепліше

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 05:46
Погода в Одесі 9 січня: хмарно, снігопади та сильний вітер – прогноз від Гідрометцентру
Дерибасівська в Одесі під час снігу з дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 9 січня, в Одесі хмарна та холодна погода. Синоптики прогнозують опади та вітер. Містянам та гостям радять одягатися тепліше, а за можливості не виходити на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Вранці та вдень невеликі опади. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура буде -2...-4 °C, вдень підніметься до +1...+3 °C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Невеликі опади, переважно сніг, ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -2С° до -7 °C, на півночі до -11 °C, вдень підніметься до 0…+5 °C, на півночі до -4 °C. На автошляхах видимість добра.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 10 січня

  • Якщо на стогах сіна лежить іній — літо буде сирим і дощовим.
  • Іній на деревах віщує м’яку погоду.
  • Південний вітер обіцяє грозове літо.
  • Безхмарне небо передбачає ранню весну.
  • Кішка, згорнувшись клубочком, сигналізує про морози.
  • Горобці щебечуть — скоро потеплішає.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Києві приспустили головний прапор країни через негоду. Також ми писали про те, що у Києві вулиці перетворилися на ковзанку.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації