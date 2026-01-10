Погода в Одесі 9 січня: хмарно, снігопади та сильний вітер – прогноз від Гідрометцентру

Погода в Одесі на суботу — варто одягнутися потепліше
Сьогодні, 9 січня, в Одесі хмарна та холодна погода. Синоптики прогнозують опади та вітер. Містянам та гостям радять одягатися тепліше, а за можливості не виходити на вулицю.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде хмарно. Вранці та вдень невеликі опади. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура буде -2...-4 °C, вдень підніметься до +1...+3 °C,
Погода в Одеській області
На Одещині також буде хмарна погода. Невеликі опади, переважно сніг, ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -2С° до -7 °C, на півночі до -11 °C, вдень підніметься до 0…+5 °C, на півночі до -4 °C. На автошляхах видимість добра.
Прикмети на 10 січня
- Якщо на стогах сіна лежить іній — літо буде сирим і дощовим.
- Іній на деревах віщує м’яку погоду.
- Південний вітер обіцяє грозове літо.
- Безхмарне небо передбачає ранню весну.
- Кішка, згорнувшись клубочком, сигналізує про морози.
- Горобці щебечуть — скоро потеплішає.
