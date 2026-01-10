Шторм і ожеледиця в Одесі завтра: оголошено небезпеку

Дівчина йде вулицею під час хуртовини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 11 січня, Одесу та область накриють сильний вітер, хуртовина й ожеледиця. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки, а міська влада закликає містян бути максимально обережними.

Про це у суботу, 10 січня, з посиланням на Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів повідомили в Одеській міській раді.

Небезпечна погода на Одещині

За прогнозом синоптиків, протягом доби 11 січня в регіоні прогнозують пориви північного вітру до 20 м/с, ожеледицю та нічну хуртовину. Через складні погодні умови зростає ризик падіння дерев, гілок і обриву кабелів.

В Одеській міськраді закликають мешканців обмежити поїздки містом, особливо літнім людям, вагітним жінкам і батькам із дітьми. Також просять не залишати авто під деревами, лініями електропередач і біля дощоприймачів.

На узбережжі морські міни

Шторм у Чорному морі створює серйозну мінну небезпеку. Існує висока ймовірність, що морські міни можуть зірватися з якорів і бути прибитими до берега або дрейфувати вздовж узбережжя.

У мерії наголошують: під час шторму можливий навіть неконтрольований підрив міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх категорично заборонено чіпати. Потрібно негайно телефонувати за номером 102.

Як безпечно пересуватися під час ожеледиці

Мешканцям радять носити взуття на рифленій підошві та уникати високих підборів. Ходити потрібно повільно, на напівзігнутих ногах, спираючись на всю стопу.

Переходячи дорогу, не варто бігти — гальмівний шлях авто на снігу значно довший. На зупинках краще стояти подалі від проїжджої частини. Руки не слід тримати в кишенях, а на сходах потрібно триматися за перила.

Вагітним жінкам радять виходити з дому лише у супроводі.

Куди звертатися в разі небезпеки

Рятувальна служба — 101

Швидка допомога — 103

Поліція — 102

Міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, одеські школи через погіршення погодних умов з 12 січня учні навчатимуться онлайн. Також ми писали, що у вихідні робота соціальних автобусів буде обмеженою, а частина маршрутів узагалі зупиниться.