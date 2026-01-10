Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Майже апокаліпсис — Одесу завтра накриває небезпечна стихія

Майже апокаліпсис — Одесу завтра накриває небезпечна стихія

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 13:26
Шторм і ожеледиця в Одесі завтра: оголошено небезпеку
Дівчина йде вулицею під час хуртовини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 11 січня, Одесу та область накриють сильний вітер, хуртовина й ожеледиця. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки, а міська влада закликає містян бути максимально обережними.

Про це у суботу, 10 січня, з посиланням на Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів повідомили в Одеській міській раді.

Реклама
Читайте також:

Небезпечна погода на Одещині

За прогнозом синоптиків, протягом доби 11 січня в регіоні прогнозують пориви північного вітру до 20 м/с, ожеледицю та нічну хуртовину. Через складні погодні умови зростає ризик падіння дерев, гілок і обриву кабелів.

В Одеській міськраді закликають мешканців обмежити поїздки містом, особливо літнім людям, вагітним жінкам і батькам із дітьми. Також просять не залишати авто під деревами, лініями електропередач і біля дощоприймачів.

На узбережжі морські міни

Шторм у Чорному морі створює серйозну мінну небезпеку. Існує висока ймовірність, що морські міни можуть зірватися з якорів і бути прибитими до берега або дрейфувати вздовж узбережжя.

У мерії наголошують: під час шторму можливий навіть неконтрольований підрив міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх категорично заборонено чіпати. Потрібно негайно телефонувати за номером 102.

Як безпечно пересуватися під час ожеледиці

Мешканцям радять носити взуття на рифленій підошві та уникати високих підборів. Ходити потрібно повільно, на напівзігнутих ногах, спираючись на всю стопу.

Переходячи дорогу, не варто бігти — гальмівний шлях авто на снігу значно довший. На зупинках краще стояти подалі від проїжджої частини. Руки не слід тримати в кишенях, а на сходах потрібно триматися за перила.

Вагітним жінкам радять виходити з дому лише у супроводі.

Куди звертатися в разі небезпеки

  • Рятувальна служба — 101
  • Швидка допомога — 103
  • Поліція — 102
  • Міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, одеські школи через погіршення погодних умов з 12 січня учні навчатимуться онлайн. Також ми писали, що у вихідні робота соціальних автобусів буде обмеженою, а частина маршрутів узагалі зупиниться.

Одеса Одеська область сніг Новини Одеси ожеледиця шторм
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації