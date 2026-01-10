В Одессе водителей трамваев переучивают на автобусы

Мужчина за рулем автобуса. Фото иллюстративное: ОГС

В Одессе из-за транспортного кризиса водителей электротранспорта срочно переучивают на автобусы. Людей не хватает, поэтому город меняет специализацию кадров, чтобы закрыть маршруты.

Об этом сообщили во время заседания комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Водителей электротранспорта переводят на автобусы

Во время заседания сообщили, что водителей электротранспорта направили на специальное обучение. Речь идет о десятках водителей, которые ранее работали на трамваях и троллейбусах.

"КП ОМЕТ направило на переобучение 35 водителей", — отметили на заседании.

После завершения курсов они смогут работать на автобусных маршрутах и закрыть дефицит кадров. Сейчас водители автобусов работают в изнурительном режиме.

"Водители осуществляют перевозки почти по 14-16 часов в день. В 6 утра выезжают, в 8 вечера заезжают", — сообщили представители автопредприятия.

Из-за нехватки персонала графики часто сбиваются, а пассажиры вынуждены долго ждать транспорт.

Автобусы большие, а опытных водителей мало

Дополнительная сложность — сами автобусы. Для управления такими машинами нужна отдельная категория и большой опыт, которого не хватает.

"Автобусы такие 18-метровые, и найти водителей на них сложно", — пояснили на комиссии.

Сейчас в Одессе работают 42 автобуса, хотя потенциально могут выйти на линию до 57. После завершения обучения 35 водителей электротранспорта город планирует выпустить на маршруты еще несколько автобусов. Это должно частично снять нагрузку с действующих экипажей и сократить интервалы движения.

