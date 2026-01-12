Видео
Главная Одесса В Одессе запускают еще один бесплатный автобусный маршрут

В Одессе запускают еще один бесплатный автобусный маршрут

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 09:40
Социальные автобусы в Одессе: запустили новый маршрут
Социальный автобус в Одессе. Фото иллюстративное: Николаевский городской совет

В Одессе заработал еще один социальный маршрут. Он соединяет Заставу-1 с парком имени Тараса Шевченко и дублирует троллейбус №3. На линии работают два автобуса. В то же время в городе продолжают курсировать и другие бесплатные общественные транспорты.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Новый маршрут

Новый маршрут "Застава-1 — парк им. Т. Шевченко" призван обеспечить удобное сообщение между жилыми районами и центром города. Автобусы курсируют по социальному графику и являются бесплатными для всех пассажиров. Маршрут дублирует троллейбус №3 и стал еще одним элементом городской социальной транспортной сети.

Кроме нового направления, в Одессе продолжают курсировать и другие социальные автобусы. Они дублируют трамвайные и троллейбусные маршруты или работают на время их остановки. Действующие социальные маршруты:

  • "просп. Свободы — ул. Архитекторская" (дублирует трамвай №27);
  • "ул. Канатная (Куликово поле) — 14 ст. Большого Фонтана" (трамвай №17);
  • "ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал" (трамваи №7 и №26);
  • "ул. Инглези — ул. Ришельевская" (вместо троллейбуса №9);
  • "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады" (на время остановки трамваев №1 и №7);
  • "ул. Святослава Рихтера — ул. Дегтярная";
  • "Тираспольское шоссе (Два столба) — ул. Дегтярная".

Работа информцентра

С 12 января также начал работу информационный центр, где можно получить данные о схемах движения, графики и время работы социальных автобусов, а также оставить жалобы или предложения. Диспетчеры работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00 по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе переобучают водителей электротранспорта из-за нехватки специалистов. Также мы писали о том, будет ли сегодня курсировать электротранспорт в Киеве.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
