Атака на энергетику Одессы: тысячи семей без света

Поврежденный объект энергетики. Фото иллюстративное: ДТЭК

Ночью 12 января российские войска нанесли удар по энергетическим объектам в Одесском районе. Под атакой оказались сети ДТЭК Одесские электросети и еще одной компании. Из-за значительных повреждений без электроснабжения остались десятки тысяч потребителей. Энергетики уже работают над восстановлением, однако ремонт требует времени.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Ситуация со светом

В результате боевых действий временно без света остаются около 33,5 тысячи семей в Одесском районе области, в том числе и в Одессе. Повреждения оборудования серьезные, поэтому возвращение электроснабжения происходит поэтапно. Аварийно-восстановительные бригады начали работы сразу после разрешения от спасателей и военных. Энергетики отмечают, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

Из-за ударов по энергосистеме в регионе возможны вынужденные аварийные отключения. Такие ограничения применяют, чтобы не допустить масштабных аварий в случае перегрузки сетей. Прогнозировать их невозможно - отключения отменяют после стабилизации ситуации. Энергетики просят жителей ответственно пользоваться электроприборами и не включать их одновременно. Это поможет уменьшить нагрузку на сеть и ускорит восстановление.

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за сложной ситуации в энергосистеме региона введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких экстренных отключений стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям рекомендуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе из-за проблем со светом не работает электротранспорт — на маршрутах курсируют социальные автобусы. Также мы писали о том, как в Киеве сегодня будут выключать свет.