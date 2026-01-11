Відключення світла в Одесі 12 січня без графіків

Чоловік робить цукрову вату. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок 12 січня в більшості регіонів України електроенергію вимикатимуть за погодинними графіками. В Одеській області світло будуть відключати без попередження через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні ввели аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні частина жителів Одеського району залишилася без світла через аварію на енергообладнанні. Також ми писали, де в Одесі сьогодні відключать водопостачання.