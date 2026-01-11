Відео
Без води до вечора — де в Одесі відключають водопостачання

Без води до вечора — де в Одесі відключають водопостачання

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 13:35
Відключення води в Одесі 11 січня: список адрес
Чоловік набирає воду з бочки. Фото ілюстративне: ОМР

В Одесі та області 11 січня обмежили водопостачання через планові й аварійні ремонти. Воду обіцяють повернути до вечора, але мешканцям радять зробити запас.

Про це у неділю, 11 січня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Без води до вечора — де в Одесі відключають водопостачання - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

  • вул. Олексія Вадатурського, 67-71/1,
  • вул. Академіка Філатова, 90, 94.

Подачу планують відновити до 18:00

  • пров. Івана Луценка,
  • вул. Грецька,
  • вул. Ніни Строкатої,
  • Червоний провулок.

Поновлення обіцяють до 19:00

  • вул. Велика Арнаутська, 1-18,
  • вул. В’ячеслава Корженка,
  • вул. Успенська,
  • вул. Базарна.

Повернення води очікується до 17:00

  • вул. В’ячеслава Чорновола,
  • Канатний провулок,
  • вул. Канатна.

Водопостачання планують відновити до 17:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі світло вимикатимуть в режимі аварійних відключень. Окрім цього сталася аварія на одному з енергооб'єктів в Одеському районі.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
