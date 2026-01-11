Відключення води в Одесі 11 січня: список адрес

Чоловік набирає воду з бочки. Фото ілюстративне: ОМР

В Одесі та області 11 січня обмежили водопостачання через планові й аварійні ремонти. Воду обіцяють повернути до вечора, але мешканцям радять зробити запас.

Про це у неділю, 11 січня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Реклама

Читайте також:

Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

вул. Олексія Вадатурського, 67-71/1,

вул. Академіка Філатова, 90, 94.

Подачу планують відновити до 18:00

пров. Івана Луценка,

вул. Грецька,

вул. Ніни Строкатої,

Червоний провулок.

Поновлення обіцяють до 19:00

вул. Велика Арнаутська, 1-18,

вул. В’ячеслава Корженка,

вул. Успенська,

вул. Базарна.

Повернення води очікується до 17:00

вул. В’ячеслава Чорновола,

Канатний провулок,

вул. Канатна.

Водопостачання планують відновити до 17:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі світло вимикатимуть в режимі аварійних відключень. Окрім цього сталася аварія на одному з енергооб'єктів в Одеському районі.