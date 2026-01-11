Відключення води в Одесі 11 січня: список адрес

Без води до вечора — де в Одесі відключають водопостачання
В Одесі та області 11 січня обмежили водопостачання через планові й аварійні ремонти. Воду обіцяють повернути до вечора, але мешканцям радять зробити запас.
Про це у неділю, 11 січня, повідомляє "Інфоксводоканал".
Де немає води в Одесі
- вул. Олексія Вадатурського, 67-71/1,
- вул. Академіка Філатова, 90, 94.
Подачу планують відновити до 18:00
- пров. Івана Луценка,
- вул. Грецька,
- вул. Ніни Строкатої,
- Червоний провулок.
Поновлення обіцяють до 19:00
- вул. Велика Арнаутська, 1-18,
- вул. В’ячеслава Корженка,
- вул. Успенська,
- вул. Базарна.
Повернення води очікується до 17:00
- вул. В’ячеслава Чорновола,
- Канатний провулок,
- вул. Канатна.
Водопостачання планують відновити до 17:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі світло вимикатимуть в режимі аварійних відключень. Окрім цього сталася аварія на одному з енергооб'єктів в Одеському районі.
