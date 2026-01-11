Танення льодовиків і ризики для Одеси

Танення льодовиків в Антарктиді. Фото ілюстративне: pixabay

Танення льодовиків у світі може мати серйозні наслідки не лише для полярних регіонів, а й для прибережних міст. Зокрема, Одеса може опинитися в зоні ризику через можливе підняття рівня Світового океану.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів полярник, метеоролог-озонометрист Олександр Полудень.

Що відбувається з кліматом

Олександр Полудень каже, що зміни клімату вже фіксують у різних куточках планети, зокрема в Антарктиді. Саме там українські науковці спостерігають за станом льодовиків, температурою повітря, рівнем озону та іншими показниками. Ці дані допомагають прогнозувати, як глобальне потепління може вплинути на Європу та Україну.

"Наша держава розташована у більш помірних широтах. Ми не знаємо, що таке цунамі, шторми, урагани, тайфуни. У нас оптимальні температури, є сніги і дощі, але коли зміниться клімат, то ситуація погіршиться — будуть екстремальніші температурні коридори", — каже полярник.

Одеса під загрозою, якщо льодовики повністю розтануть

За його словами повне танення льодовиків у світі може спричинити різке підняття рівня океану. Це поставить під загрозу прибережні міста, зокрема й Одесу.

"Якщо уявити, що Антарктида і всі льодовики на планеті розтануть, то світовий океан підніметься на 70 метрів. А наша Одеса розташована на висоті 39-36 метрів над рівнем моря. Звісно, це вплине не лише на Україну, але й на весь світ. Все піде під воду", — додає вчений.

Зазначимо, Одеса — прибережне місто, і навіть незначне підняття рівня моря може вплинути на інфраструктуру, пляжі, порти та житлові райони.

Нагадаємо, в Антарктиді зафіксували дестабілізацію льодовика Туейтса, відомого як "Льодовик Судного дня". Також ми писали, що в Одесі та на узбережжі області море помітно відійшло від берегів.