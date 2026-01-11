Видео
Одесса под угрозой — полярник объяснил риски таяния ледников

Одесса под угрозой — полярник объяснил риски таяния ледников

Дата публикации 11 января 2026 13:00
Таяние ледников и риски для Одессы
Таяние ледников в Антарктиде. Фото иллюстративное: pixabay

Таяние ледников в мире может иметь серьезные последствия не только для полярных регионов, но и для прибрежных городов. В частности, Одесса может оказаться в зоне риска из-за возможного поднятия уровня Мирового океана.

Об этом в интервью РБК-Україна рассказал полярник, метеоролог-озонометрист Александр Полудень.

Что происходит с климатом

Александр Полудень говорит, что изменения климата уже фиксируют в разных уголках планеты, в частности в Антарктиде. Именно там украинские ученые наблюдают за состоянием ледников, температурой воздуха, уровнем озона и другими показателями. Эти данные помогают прогнозировать, как глобальное потепление может повлиять на Европу и Украину.

"Наше государство расположено в более умеренных широтах. Мы не знаем, что такое цунами, штормы, ураганы, тайфуны. У нас оптимальные температуры, есть снега и дожди, но когда изменится климат, то ситуация ухудшится — будут экстремальные температурные коридоры", — говорит полярник.

Одесса под угрозой, если ледники полностью растают

По его словам полное таяние ледников в мире может вызвать резкое поднятие уровня океана. Это поставит под угрозу прибрежные города, в том числе и Одессу.

"Если представить, что Антарктида и все ледники на планете растают, то мировой океан поднимется на 70 метров. А наша Одесса расположена на высоте 39-36 метров над уровнем моря. Конечно, это повлияет не только на Украину, но и на весь мир. Все уйдет под воду", — добавляет ученый.

Отметим, Одесса — прибрежный город, и даже незначительное поднятие уровня моря может повлиять на инфраструктуру, пляжи, порты и жилые районы.

Напомним, в Антарктиде зафиксировали дестабилизацию ледника Туэйтса, известного как "Ледник Судного дня". Также мы писали, что в Одессе и на побережье области море заметно отошло от берегов.

Одесса Антарктида ледники Одесская область Новости Одессы угроза
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
