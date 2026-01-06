Видео
Ледник Судного дня тронулся — Одесса может уйти под воду

Ледник Судного дня тронулся — Одесса может уйти под воду

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 16:55
Ледник Туэйтса и риски подтопления Одессы и риски подтопления Одессы
Ледник в океанте. Фото иллюстративное: iStock

В Антарктиде зафиксировали дестабилизацию ледника Туэйтса, известного как "Ледник Судного дня". Ученые предупреждают, что в случае его разрушения уровень океана может повыситься, что угрожает прибрежным городам в мире. Под риском — Нью-Йорк, Амстердам и Венеция. В Украине возможные последствия прежде всего касаются Одессы, Николаева и Херсона.

Об этом пишет "Информатор".

Читайте также:

Угроза затопления

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде теряет устойчивость из-за тёплых океанических течений, которые подмывают его снизу. В подледной части формируются полости и трещины, что увеличивает вероятность отколов больших масс льда. Если процесс ускорится, лед начнет дрейфовать в более теплые воды, а таяние — усилится. По оценкам ученых, полное разрушение Туэйтса способно повысить уровень Мирового океана примерно на 60 см. В худшем сценарии возможен цепной эффект в Западной Антарктиде — тогда подъем воды может достичь 2-3 м, а в отдельных моделях — больше. Это создает долгосрочные риски для низменных побережий.

Угроза для Украины

Для Украины ключевой фокус — юг. При сценарии повышения уровня моря наиболее уязвимыми в Одессе могут стать Пересыпь, Лузановка, припортовые территории, морской порт и пляжи. Речь идет о подтоплении во время штормов и нагонов воды, а не о мгновенном исчезновении города. Эксперты отмечают, что реальные последствия будут зависеть от темпов таяния, защитных сооружений и климатической политики в мире.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе море отошло от берегов. Также мы писали, что из-за льдов танкер теневого флота РФ попал в ловушку.

Одесса Антарктида ледники Одесская область Новости Одессы затопление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
