Льодовик Туейтса і ризики підтоплення Одеси

Льодовик в океанті. Фото ілюстративне: iStock

В Антарктиді зафіксували дестабілізацію льодовика Туейтса, відомого як "Льодовик Судного дня". Вчені попереджають, що у разі його руйнування рівень океану може підвищитися, що загрожує прибережним містам у світі. Під ризиком — Нью-Йорк, Амстердам і Венеція. В Україні можливі наслідки насамперед стосуються Одеси, Миколаєва та Херсона.

Про це пише "Інформатор".

Реклама

Читайте також:

Загроза затоплення

Льодовик Туейтса в Західній Антарктиді втрачає стійкість через теплі океанічні течії, які підмивають його знизу. У підльодовій частині формуються порожнини та тріщини, що збільшує ймовірність відколів великих мас криги. Якщо процес прискориться, лід почне дрейфувати в тепліші води, а танення — посилиться. За оцінками науковців, повне руйнування Туейтса здатне підвищити рівень Світового океану приблизно на 60 см. У гіршому сценарії можливий ланцюговий ефект у Західній Антарктиді — тоді підйом води може сягнути 2–3 м, а в окремих моделях — більше. Це створює довгострокові ризики для низинних узбереж.

Загроза для України

Для України ключовий фокус — південь. За сценарію підвищення рівня моря найбільш уразливими в Одесі можуть стати Пересип, Лузанівка, припортові території, морський порт і пляжі. Йдеться про підтоплення під час штормів і нагонів води, а не про миттєве зникнення міста. Експерти наголошують, що реальні наслідки залежатимуть від темпів танення, захисних споруд і кліматичної політики у світі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі море відійшло від берегів. Також ми писали, що через льоди танкер тіньового флоті РФ попав у пастку.