Головна Одеса Одеса може піти під воду — нова загроза для регіону

Одеса може піти під воду — нова загроза для регіону

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 16:17
Оновлено: 16:47
Затоплення міст України: Одеса, Миколаїв, Херсон під загрозою
Затоплена вулиця в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Глобальне потепління може призвести до масштабного затоплення територій України вже до кінця цього століття. У зоні найбільшого ризику опиняться не лише сільськогосподарські землі та прибережні зони, а й кілька великих обласних центрів. Якщо температура на планеті критично підвищиться, під водою можуть опинитися мільйони гектарів української землі, а найбільше постраждає Південь.

Про це в інтерв'ю "Телеграф" розповіла голова правління Грінпіс в Україні Євгенія Засядько.

Читайте також:

Загроза затоплення

За словами Євгенії Засядько, голови правління Грінпіс в Україні, мета Паризької угоди — утримати потепління в межах +1,5°C — наразі майже недосяжна. Наукові прогнози розглядають сценарій підвищення температури навіть до +4°C до кінця століття. У такому випадку, за дослідженням "Екодії" під назвою "Вода близько", загалом в Україні буде затоплено приблизно 1 168 тисяч гектарів, включно з 212 тисячами гектарів сільськогосподарських угідь. Якщо рівень води підніметься лише на один метр, під найбільшою загрозою опиняються прибережні міста.

"У разі підняття води на метр під загрозою затоплення Одеса, Миколаїв. Імовірність, що Щелкове, Вилкове — дельта Дунаю, українська Венеція, теж затопить — 90% і більше", — пояснила Євгенія Засядько.

Серед інших міст із високим ризиком затоплення:

  • Гола Пристань — 75%;
  • Бердянськ — 30%;
  • Скадовськ — 20%;
  • Одеса — 17%;
  • Херсон — 13%;
  • Миколаїв — 9%.

Хоча найбільш відчутні наслідки таких кліматичних змін прогнозуються приблизно з 2100 року, експерти наголошують: щоб цього уникнути, скорочувати викиди в атмосферу потрібно було ще десять років тому, а не чекати 2050 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Генсек ООН закликав світових лідерів боротися з глобальним потеплінням. Також ми писали, що через війну у Чорному морі гинуть дельфіни.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
