Затопление городов Украины: Одесса, Николаев, Херсон под угрозой

Глобальное потепление может привести к масштабному затоплению территорий Украины уже к концу этого века. В зоне наибольшего риска окажутся не только сельскохозяйственные земли и прибрежные зоны, но и несколько крупных областных центров. Если температура на планете критически повысится, под водой могут оказаться миллионы гектаров украинской земли, а больше всего пострадает Юг.

Об этом в интервью "Телеграф" рассказала председатель правления Гринпис в Украине Евгения Засядько.

Угроза затопления

По словам Евгении Засядько, председателя правления Гринпис в Украине, цель Парижского соглашения — удержать потепление в пределах +1,5°C — пока почти недостижима. Научные прогнозы рассматривают сценарий повышения температуры даже до +4°C до конца века. В таком случае, по исследованию "Екодії" под названием "Вода близко", в целом в Украине будет затоплено примерно 1 168 тысяч гектаров, включая 212 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Если уровень воды поднимется всего на один метр, под наибольшей угрозой оказываются прибрежные города.

"В случае поднятия воды на метр под угрозой затопления Одесса, Николаев. Вероятность, что Щелково, Вилково — дельта Дуная, украинская Венеция, тоже затопит — 90% и более", — пояснила Евгения Засядько.

Среди других городов с высоким риском затопления:

Голая Пристань — 75%;

Бердянск — 30%;

Скадовск — 20%;

Одесса — 17%;

Херсон — 13%;

Николаев — 9%.

Хотя наиболее ощутимые последствия таких климатических изменений прогнозируются примерно с 2100 года, эксперты подчеркивают: чтобы этого избежать, сокращать выбросы в атмосферу нужно было еще десять лет назад, а не ждать 2050 года.

