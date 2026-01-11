Відео
Україна
Головна Одеса В частині Одеського району зникло світло — які причини

В частині Одеського району зникло світло — які причини

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 12:10
Аварія зі світлом в Одеському районі
Електрик перемикає автомати. Фото ілюстративне: pixabay

Сьогодні, 11 січня, частина жителів Одеського району залишилася без світла. Причиною стала аварія на обладнанні іншої енергетичної компанії.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Читайте також:
В частині Одеського району зникло світло — які причини - фото 1
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з facebook

Аварія на енергооб'єкті

За їхніми даними, о 10:12 на енергетичному обладнанні сторонньої компанії виникла аварійна ситуація. Через це без світла залишилися окремі населені пункти Одеського району області.

Аварійні бригади виїхали на місце події одразу після повідомлення про збій. Енергетики працюють над усуненням несправності та обіцяють якнайшвидше відновити подачу електроенергії.

Що зі світло на Одещині загалом

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в Одеському регіоні уже кілька тижнів діють аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. 

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, у неділю, 11 січня, соціальний транспорт Одеси не виходитиме на лінію. Також ми писали, що в Одесі сьогодні очікують сильний вітер, сніг і ожеледицю

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
