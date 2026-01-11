Погода в Одесі 11 січня: мороз, сніг і сильний вітер

Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, у неділю, 11 січня, в Одесі очікують сильний вітер, сніг і ожеледицю. Погода ускладнить рух на дорогах і може створити небезпечні умови для пішоходів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Якою буде погода в Одесі

У місті буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде помірний сніг, удень — невеликий. Очікується хуртовина та ожеледиця на дорогах і тротуарах.

Північний вітер посилиться до 14 м/с, а пориви сягатимуть 20 м/с. Температура вночі опуститься до -8...-6 °C, вдень буде -5...-3 °C.

Погода в Одеській області

В області також прогнозують сніг і ожеледицю. Вночі місцями можливе налипання мокрого снігу та хуртовина. Вітер залишатиметься сильним, із поривами до 20 м/с.

Температура вночі становитиме -11...-8 °C, а на півночі області — до -14 °C. Вдень -8...-3 °C.

У нічний час під час снігопаду видимість на автошляхах може знижуватися до 500–1000 метрів. Через ожеледицю водіям радять бути обережними та зменшувати швидкість.

Прикмети на 11 січня

Якщо вдарив мороз, то ще кілька тижнів буде холодно.

Північний вітер віщує похолодання.

День теплий — варто чекати ранньої весни.

На вікнах з'явилися крижані візерунки — до снігопаду.

Нагадаємо, Одесу завтра накриває небезпечна стихія. В місті відкривають пункти обігріву для одеситів.