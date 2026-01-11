Відео
Головна Одеса Сніг, мороз і шквальний вітер — Одесу сьогодні накриє негода

Сніг, мороз і шквальний вітер — Одесу сьогодні накриє негода

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 05:32
Погода в Одесі 11 січня: мороз, сніг і сильний вітер
Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, у неділю, 11 січня, в Одесі очікують сильний вітер, сніг і ожеледицю. Погода ускладнить рух на дорогах і може створити небезпечні умови для пішоходів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Якою буде погода в Одесі

У місті буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде помірний сніг, удень — невеликий. Очікується хуртовина та ожеледиця на дорогах і тротуарах.

Північний вітер посилиться до 14 м/с, а пориви сягатимуть 20 м/с. Температура вночі опуститься до -8...-6 °C, вдень буде -5...-3 °C.

Погода в Одеській області

В області також прогнозують сніг і ожеледицю. Вночі місцями можливе налипання мокрого снігу та хуртовина. Вітер залишатиметься сильним, із поривами до 20 м/с.

Температура вночі становитиме -11...-8 °C, а на півночі області — до -14 °C. Вдень -8...-3 °C.

У нічний час під час снігопаду видимість на автошляхах може знижуватися до 500–1000 метрів. Через ожеледицю водіям радять бути обережними та зменшувати швидкість.

Прикмети на 11 січня

  • Якщо вдарив мороз, то ще кілька тижнів буде холодно.
  • Північний вітер віщує похолодання.
  • День теплий — варто чекати ранньої весни.
  • На вікнах з'явилися крижані візерунки — до снігопаду.

Нагадаємо, Одесу завтра накриває небезпечна стихія. В місті відкривають пункти обігріву для одеситів.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
