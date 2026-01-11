Погода в Одесі 11 січня: мороз, сніг і сильний вітер

Сніг, мороз і шквальний вітер — Одесу сьогодні накриє негода
Сьогодні, у неділю, 11 січня, в Одесі очікують сильний вітер, сніг і ожеледицю. Погода ускладнить рух на дорогах і може створити небезпечні умови для пішоходів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Якою буде погода в Одесі
У місті буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде помірний сніг, удень — невеликий. Очікується хуртовина та ожеледиця на дорогах і тротуарах.
Північний вітер посилиться до 14 м/с, а пориви сягатимуть 20 м/с. Температура вночі опуститься до -8...-6 °C, вдень буде -5...-3 °C.
Погода в Одеській області
В області також прогнозують сніг і ожеледицю. Вночі місцями можливе налипання мокрого снігу та хуртовина. Вітер залишатиметься сильним, із поривами до 20 м/с.
Температура вночі становитиме -11...-8 °C, а на півночі області — до -14 °C. Вдень -8...-3 °C.
У нічний час під час снігопаду видимість на автошляхах може знижуватися до 500–1000 метрів. Через ожеледицю водіям радять бути обережними та зменшувати швидкість.
Прикмети на 11 січня
- Якщо вдарив мороз, то ще кілька тижнів буде холодно.
- Північний вітер віщує похолодання.
- День теплий — варто чекати ранньої весни.
- На вікнах з'явилися крижані візерунки — до снігопаду.
