Погода в Одессе 11 января: мороз, снег и сильный ветер: мороз, снег и сильный ветер

Снег, мороз и шквальный ветер — Одессу сегодня накроет непогода
Сегодня, в воскресенье, 11 января, в Одессе ожидают сильный ветер, снег и гололед. Погода усложнит движение на дорогах и может создать опасные условия для пешеходов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Какой будет погода в Одессе
В городе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный снег, днем — небольшой. Ожидается метель и гололедица на дорогах и тротуарах.
Северный ветер усилится до 14 м/с, а порывы будут достигать 20 м/с. Температура ночью опустится до -8...-6 °C, днем будет -5...-3 °C.
Погода в Одесской области
В области также прогнозируют снег и гололед. Ночью местами возможно налипание мокрого снега и метель. Ветер будет оставаться сильным, с порывами до 20 м/с.
Температура ночью составит -11...-8 °C, а на севере области — до -14 °C. Днем -8...-3 °C.
В ночное время во время снегопада видимость на автодорогах может снижаться до 500-1000 метров. Из-за гололеда водителям советуют быть осторожными и снижать скорость.
Приметы на 11 января
- Если ударил мороз, то еще несколько недель будет холодно.
- Северный ветер предвещает похолодание.
- День теплый — стоит ждать ранней весны.
- На окнах появились ледяные узоры — к снегопаду.
Напомним, Одессу завтра накрывает опасная стихия. В городе открывают пункты обогрева для одесситов.
