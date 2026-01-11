Погода в Одессе 11 января: мороз, снег и сильный ветер: мороз, снег и сильный ветер

Девушка идет под зонтом. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, в воскресенье, 11 января, в Одессе ожидают сильный ветер, снег и гололед. Погода усложнит движение на дорогах и может создать опасные условия для пешеходов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Какой будет погода в Одессе

В городе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный снег, днем — небольшой. Ожидается метель и гололедица на дорогах и тротуарах.

Северный ветер усилится до 14 м/с, а порывы будут достигать 20 м/с. Температура ночью опустится до -8...-6 °C, днем будет -5...-3 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируют снег и гололед. Ночью местами возможно налипание мокрого снега и метель. Ветер будет оставаться сильным, с порывами до 20 м/с.

Температура ночью составит -11...-8 °C, а на севере области — до -14 °C. Днем -8...-3 °C.

В ночное время во время снегопада видимость на автодорогах может снижаться до 500-1000 метров. Из-за гололеда водителям советуют быть осторожными и снижать скорость.

Приметы на 11 января

Если ударил мороз, то еще несколько недель будет холодно.

Северный ветер предвещает похолодание.

День теплый — стоит ждать ранней весны.

На окнах появились ледяные узоры — к снегопаду.

Напомним, Одессу завтра накрывает опасная стихия. В городе открывают пункты обогрева для одесситов.