Відключення світла в Одесі 11 січня: що відомо

Графіки світла — чи будуть в Одесі стабілізаційні відключення
У неділю, 11 січня, в Україні знову діятимуть стабілізаційні обмеження електроенергії. Проте в Одеській області світло вимикатимуть без чіткого графіка в режимі аварійних відключень через складну ситуацію в енергосистемі.
Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.
Аварійні відключення світла
Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні ввели аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.
Графіки відключення світла в Одесі
Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, експерт розповів про ризик для енергетики взимку. Також ми писали, що Кабмін заборонив відключати лікарні від електропостачання.
