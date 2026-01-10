Видео
Главная Одесса Графики света — будут ли в Одессе стабилизационные отключения

Графики света — будут ли в Одессе стабилизационные отключения

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 20:44
Отключение света в Одессе 11 января: что известно
Магазин в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 11 января, в Украине снова будут действовать стабилизационные ограничения электроэнергии. Однако в Одесской области свет будут выключать без четкого графика в режиме аварийных отключений из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, эксперт рассказал о риске для энергетики зимой. Также мы писали, что Кабмин запретил отключать больницы от электроснабжения..

Одесса Одесская область Укрэнерго Новости Одессы свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
