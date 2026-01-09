Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отключение света в Одессе — какими будут графики завтра

Отключение света в Одессе — какими будут графики завтра

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 20:46
Отключение электроэнергии 10 января в Украине: критическая ситуация в Одесской области
Дом без света в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 10 января, в большинстве областей Украины продолжат действовать почасовые отключения электроэнергии. Особенно тяжелая ситуация остается в Одесской области, где враг регулярно атакует энергетические объекты. Поэтому подача электроэнергии в регионе будет происходить в режиме аварийных отключений без четких графиков.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Аварийные отключения света

Из-за критического состояния энергетической системы региона введены аварийные отключения электроэнергии. В связи с этим ранее опубликованные графики на официальном сайте больше не актуальны. Жителям рекомендуют рационально пользоваться электроэнергией.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация улучшится, в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут применяться ко всем группам потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и узнать график отключений, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в Кривом Роге проблемы со светом после обстрела. Также мы писали о том, каким будет ночной тариф на свет в 2026 году.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации