Отключение электроэнергии 10 января в Украине: критическая ситуация в Одесской области

Отключение света в Одессе — какими будут графики завтра
В субботу, 10 января, в большинстве областей Украины продолжат действовать почасовые отключения электроэнергии. Особенно тяжелая ситуация остается в Одесской области, где враг регулярно атакует энергетические объекты. Поэтому подача электроэнергии в регионе будет происходить в режиме аварийных отключений без четких графиков.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Из-за критического состояния энергетической системы региона введены аварийные отключения электроэнергии. В связи с этим ранее опубликованные графики на официальном сайте больше не актуальны. Жителям рекомендуют рационально пользоваться электроэнергией.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация улучшится, в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут применяться ко всем группам потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и узнать график отключений, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
