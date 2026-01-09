Отключение электроэнергии 10 января в Украине: критическая ситуация в Одесской области

Дом без света в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 10 января, в большинстве областей Украины продолжат действовать почасовые отключения электроэнергии. Особенно тяжелая ситуация остается в Одесской области, где враг регулярно атакует энергетические объекты. Поэтому подача электроэнергии в регионе будет происходить в режиме аварийных отключений без четких графиков.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Из-за критического состояния энергетической системы региона введены аварийные отключения электроэнергии. В связи с этим ранее опубликованные графики на официальном сайте больше не актуальны. Жителям рекомендуют рационально пользоваться электроэнергией.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация улучшится, в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут применяться ко всем группам потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и узнать график отключений, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в Кривом Роге проблемы со светом после обстрела. Также мы писали о том, каким будет ночной тариф на свет в 2026 году.