Відключення електроенергії 10 січня в Україні: критична ситуація на Одещині

У суботу, 10 січня, в більшості областей України продовжать діяти погодинні відключення електроенергії. Особливо важка ситуація залишається на Одещині, де ворог регулярно атакує енергетичні об’єкти. Через це подача електроенергії в регіоні відбуватиметься в режимі аварійних відключень без чітких графіків.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Через критичний стан енергетичної системи регіону запроваджено аварійні відключення електроенергії. У зв’язку з цим раніше опубліковані графіки на офіційному сайті більше не актуальні. Мешканцям рекомендують раціонально користуватися електроенергією.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація покращиться, на Одещині поновлять стабілізаційні відключення електроенергії, які будуть застосовуватися до всіх груп споживачів. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок та дізнатись графік відключень, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Кривому Розі проблеми зі світлом після обстрілу. Також ми писали про те, яким буде нічний тариф на світло у 2026 році.