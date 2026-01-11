Авария со светом в Одесском районе

Электрик переключает автоматы. Фото иллюстративное: pixabay

Сегодня, 11 января, часть жителей Одесского района осталась без света. Причиной стала авария на оборудовании другой энергетической компании.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Авария на энергообъекте

По их данным, в 10:12 на энергетическом оборудовании сторонней компании возникла аварийная ситуация. Из-за этого без света остались отдельные населенные пункты Одесского района области.

Аварийные бригады выехали на место происшествия сразу после сообщения о сбое. Энергетики работают над устранением неисправности и обещают как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Что со светом в Одесской области в целом

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Одесском регионе уже несколько недель действуют аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в воскресенье, 11 января, социальный транспорт Одессы не будет выходить на линию. Также мы писали, что в Одессе сегодня ожидают сильный ветер, снег и гололед.