Без воды до вечера — где в Одессе отключают водоснабжение

Без воды до вечера — где в Одессе отключают водоснабжение

Дата публикации 11 января 2026 13:35
Отключение воды в Одессе 11 января: список адресов
Мужчина набирает воду из бочки. Фото иллюстративное: ОГС

В Одессе и области 11 января ограничили водоснабжение из-за плановых и аварийных ремонтов. Воду обещают вернуть к вечеру, но жителям советуют сделать запас.

Об этом в воскресенье, 11 января, сообщает "Инфоксводоканал".

Где нет воды в Одессе
Без води до вечора — де в Одесі відключають водопостачання - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

  • ул. Алексея Вадатурского, 67-71/1,
  • ул. Академика Филатова, 90, 94.

Подачу планируют восстановить до 18:00

  • переулок Ивана Луценко,
  • ул. Греческая,
  • ул. Нины Строкатой,
  • Красный переулок.

Возобновление обещают до 19:00

  • ул. Большая Арнаутская, 1-18,
  • ул. Вячеслава Корженко,
  • ул. Успенская,
  • ул. Базарная.

Возвращение воды ожидается до 17:00

  • ул. Вячеслава Черновола,
  • Канатный переулок,
  • ул. Канатная.

Водоснабжение планируют восстановить до 17:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, сегодня в Одессе свет будут выключать в режиме аварийных отключений. Кроме этого произошла авария на одном из энергообъектов в Одесском районе.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
