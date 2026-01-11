Отключение воды в Одессе 11 января: список адресов

Мужчина набирает воду из бочки. Фото иллюстративное: ОГС

В Одессе и области 11 января ограничили водоснабжение из-за плановых и аварийных ремонтов. Воду обещают вернуть к вечеру, но жителям советуют сделать запас.

Об этом в воскресенье, 11 января, сообщает "Инфоксводоканал".

Реклама

Читайте также:

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

ул. Алексея Вадатурского, 67-71/1,

ул. Академика Филатова, 90, 94.

Подачу планируют восстановить до 18:00

переулок Ивана Луценко,

ул. Греческая,

ул. Нины Строкатой,

Красный переулок.

Возобновление обещают до 19:00

ул. Большая Арнаутская, 1-18,

ул. Вячеслава Корженко,

ул. Успенская,

ул. Базарная.

Возвращение воды ожидается до 17:00

ул. Вячеслава Черновола,

Канатный переулок,

ул. Канатная.

Водоснабжение планируют восстановить до 17:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Напомним, сегодня в Одессе свет будут выключать в режиме аварийных отключений. Кроме этого произошла авария на одном из энергообъектов в Одесском районе.