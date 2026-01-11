Отключение воды в Одессе 11 января: список адресов

Без воды до вечера — где в Одессе отключают водоснабжение
В Одессе и области 11 января ограничили водоснабжение из-за плановых и аварийных ремонтов. Воду обещают вернуть к вечеру, но жителям советуют сделать запас.
Об этом в воскресенье, 11 января, сообщает "Инфоксводоканал".
Где нет воды в Одессе
- ул. Алексея Вадатурского, 67-71/1,
- ул. Академика Филатова, 90, 94.
Подачу планируют восстановить до 18:00
- переулок Ивана Луценко,
- ул. Греческая,
- ул. Нины Строкатой,
- Красный переулок.
Возобновление обещают до 19:00
- ул. Большая Арнаутская, 1-18,
- ул. Вячеслава Корженко,
- ул. Успенская,
- ул. Базарная.
Возвращение воды ожидается до 17:00
- ул. Вячеслава Черновола,
- Канатный переулок,
- ул. Канатная.
Водоснабжение планируют восстановить до 17:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Напомним, сегодня в Одессе свет будут выключать в режиме аварийных отключений. Кроме этого произошла авария на одном из энергообъектов в Одесском районе.
