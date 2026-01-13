Відео
Головна Одеса Світло на межі — чому Одещина живе з аварійними відключеннями

Світло на межі — чому Одещина живе з аварійними відключеннями

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 10:21
Аварійні відключення світла в Одеській області у 2025 році
Знищена підстанція. Фото ілюстративне: Володимир Кудрицький/Facebook

У 2025 році енергетична система Одещини зазнала масштабних руйнувань через ворожі атаки. Пошкоджені підстанції та лінії вже відремонтували частково, але потужностей усе ще бракує. Саме тому в регіоні періодично запроваджують аварійні відключення. Прогнозованих графіків поки немає — ситуація залежить від навантаження на мережу.

Про це повідомили в ДТЕК.

Читайте також:

Аварійні відключення

Протягом 2025 року ворог неодноразово бив по енергетичних об’єктах Одеської області. Серйозних пошкоджень зазнали 26 високовольтних підстанцій ДТЕК Одеські електромережі та десятки інших об’єктів. Ці удари стали головною причиною перебоїв зі світлом. Енергетики відновили частину обладнання, але цього замало. Трансформатори фізично не можуть передати стільки електроенергії, скільки потрібно всім споживачам одночасно. Щоб уникнути перевантажень і нових аварій, фахівці змушені застосовувати аварійні відключення. Вони діють в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському та Одеському районах, зокрема й в Одесі.

Такі відключення не мають чіткого графіка. Їх вводять лише тоді, коли споживання різко зростає, і скасовують після зменшення навантаження. Через масштабні руйнування технічної можливості повернутися до прогнозованих графіків поки що немає. Енергетики намагаються розподілити електроенергію між усіма. Водночас окремі будинки залишаються без світла частіше або довше. Це пов’язано з тим, що вони підключені до найбільш пошкодженого обладнання, яке працює на межі можливостей.

Подати більше світла будинкам з електроплитами чи електроопаленням також неможливо. Мережі будувалися у мирний час і не мають вибірковості — розділити живлення будинків із газом і без нього фізично не можна. Зі зниженням температури відключення стають тривалішими. Люди активніше користуються обігрівачами, навантаження зростає, а разом із ним — і час без світла. Фахівці працюють цілодобово. Лише за минулий тиждень електропостачання відновили для понад 100 тисяч клієнтів. Роботи тривають щодня.

Як допомогти енергосистемі

Енергетики наголошують, що допомогти системі може кожен. Бізнесу радять обмежити підсвітку фасадів і рекламу, а мешканцям — не вмикати одночасно кілька енергоємних приладів. Від відповідального споживання зараз напряму залежить, як довго світло буде в оселях.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині почастішали відключення світла через ворожі атаки. Також ми писали про те, якою буде ситуація зі світлом у Києві цього тижня.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
