Аварійні відключення світла 13 січня в Одеській області: графіки не діють

У вівторок, 13 січня, по всій Україні знову введуть стабілізаційні обмеження на споживання електроенергії. В Одеській області ж через складну ситуацію в енергосистемі світло вимикатимуть у режимі аварійних відключень без чітко визначеного графіка.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через складну ситуацію в енергосистемі регіону запроваджено аварійні відключення електроенергії. Під час таких екстрених відключень стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям рекомендують економно використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

