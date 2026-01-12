Відео
Україна
Головна Одеса Графіки відключень в Одесі — коли завтра буде світло

Графіки відключень в Одесі — коли завтра буде світло

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 20:46
Аварійні відключення світла 13 січня в Одеській області: графіки не діють
Будинок без світла в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 13 січня, по всій Україні знову введуть стабілізаційні обмеження на споживання електроенергії. В Одеській області ж через складну ситуацію в енергосистемі світло вимикатимуть у режимі аварійних відключень без чітко визначеного графіка. 

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що через складну ситуацію в енергосистемі регіону запроваджено аварійні відключення електроенергії. Під час таких екстрених відключень стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям рекомендують економно використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, якою буде ситуація зі світлом у Києві цього тижня. Також ми писали про те, що в енергетиці України нині найскладніша ситуація за всю зиму.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
