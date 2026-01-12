Аварийные отключения света 13 января в Одесской области: графики не действуют

Графики отключений в Одессе — когда завтра будет свет
Во вторник, 13 января, по всей Украине снова введут стабилизационные ограничения на потребление электроэнергии. В Одесской области же из-за сложной ситуации в энергосистеме свет будут выключать в режиме аварийных отключений без четко определенного графика.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Отметим, что из-за сложной ситуации в энергосистеме региона введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких экстренных отключений стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям рекомендуют экономно использовать электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали о том, какой будет ситуация со светом в Киеве на этой неделе. Также мы писали о том, что в энергетике Украины сейчас самая сложная ситуация за всю зиму.
