Аварийные отключения света 13 января в Одесской области: графики не действуют

Дом без света в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 13 января, по всей Украине снова введут стабилизационные ограничения на потребление электроэнергии. В Одесской области же из-за сложной ситуации в энергосистеме свет будут выключать в режиме аварийных отключений без четко определенного графика.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за сложной ситуации в энергосистеме региона введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких экстренных отключений стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям рекомендуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, какой будет ситуация со светом в Киеве на этой неделе. Также мы писали о том, что в энергетике Украины сейчас самая сложная ситуация за всю зиму.