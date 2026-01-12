Видео
Главная Одесса Графики отключений в Одессе — когда завтра будет свет

Графики отключений в Одессе — когда завтра будет свет

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 20:46
Аварийные отключения света 13 января в Одесской области: графики не действуют
Дом без света в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 13 января, по всей Украине снова введут стабилизационные ограничения на потребление электроэнергии. В Одесской области же из-за сложной ситуации в энергосистеме свет будут выключать в режиме аварийных отключений без четко определенного графика.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за сложной ситуации в энергосистеме региона введены аварийные отключения электроэнергии. Во время таких экстренных отключений стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям рекомендуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, какой будет ситуация со светом в Киеве на этой неделе. Также мы писали о том, что в энергетике Украины сейчас самая сложная ситуация за всю зиму.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
