Аварийные отключения света в Одесской области в 2025 году

Уничтоженная подстанция. Фото иллюстративное: Владимир Кудрицкий/Facebook

В 2025 году энергетическая система Одесской области подверглась масштабным разрушениям из-за вражеских атак. Поврежденные подстанции и линии уже отремонтировали частично, но мощностей все еще не хватает. Именно поэтому в регионе периодически вводят аварийные отключения. Прогнозируемых графиков пока нет — ситуация зависит от нагрузки на сеть.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения

В течение 2025 года враг неоднократно бил по энергетическим объектам Одесской области. Серьезные повреждения получили 26 высоковольтных подстанций ДТЭК Одесские электросети и десятки других объектов. Эти удары стали главной причиной перебоев со светом. Энергетики восстановили часть оборудования, но этого мало. Трансформаторы физически не могут передать столько электроэнергии, сколько нужно всем потребителям одновременно. Чтобы избежать перегрузок и новых аварий, специалисты вынуждены применять аварийные отключения. Они действуют в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском и Одесском районах, в том числе и в Одессе.

Такие отключения не имеют четкого графика. Их вводят только тогда, когда потребление резко возрастает, и отменяют после уменьшения нагрузки. Из-за масштабных разрушений технической возможности вернуться к прогнозируемым графикам пока нет. Энергетики пытаются распределить электроэнергию между всеми. В то же время отдельные дома остаются без света чаще или дольше. Это связано с тем, что они подключены к наиболее поврежденному оборудованию, которое работает на пределе возможностей.

Подать больше света домам с электроплитами или электроотоплением также невозможно. Сети строились в мирное время и не имеют избирательности — разделить питание домов с газом и без него физически нельзя. Со снижением температуры отключения становятся более длительными. Люди активнее пользуются обогревателями, нагрузка растет, а вместе с ней — и время без света. Специалисты работают круглосуточно. Только за прошедшую неделю электроснабжение восстановили для более 100 тысяч клиентов. Работы продолжаются ежедневно.

Как помочь энергосистеме

Энергетики отмечают, что помочь системе может каждый. Бизнесу советуют ограничить подсветку фасадов и рекламу, а жителям — не включать одновременно несколько энергоемких приборов. От ответственного потребления сейчас напрямую зависит, как долго свет будет в домах.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области участились отключения света из-за вражеских атак. Также мы писали о том, какой будет ситуация со светом в Киеве на этой неделе.