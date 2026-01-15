Блекаути в Одесі — чи готові одесити покидати місто через відключення світла

Люди йдуть по Дерибасівській в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Останні тижні для Одеси знову позначені регулярними обстрілами енергетичної інфраструктури. Відключення світла, тепла й перебої з водопостачанням стали звичним фоном для життя містян. У цих умовах дедалі частіше постає питання: чи варто залишатися в місті та як адаптуватися до нової реальності.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи планують вони виїжджати та які рішення знаходять, аби пережити складний період.

Реклама

Читайте також:

Обстріли Одеси

Багато жителів міста зізнаються, що попри всі труднощі не бачать необхідності залишати Одесу. Люди намагаються не піддаватися паніці та знаходити прості побутові рішення. Для когось відключення не стали критичними, адже світло зникає ненадовго або ж є можливість перечекати їх поза домом.

"Ні, я не планую виїжджати. У мене світло рідко вимикають. А як вимикають, тоді щось видумуємо, водичку гріємо на плиті, щось таке. Нічого такого страшного, в кафе ходимо попоїсти, всюди є свої плюси", — каже Вікторія.

Одеситка Вікторія про виїзд з Одеси. Фото: Новини.LIVE

Дехто зазначає, що через роботу більшу частину часу проводять поза домом. Для них побутові незручності не є визначальними факторами для зміни місця проживання. Світло у квартирі стає менш важливим, коли день минає на роботі або в дорозі.

"Ні, не планую їхати. Та ми постійно на роботі, тому мені світло якось вдома, якщо чесно, не дуже потрібно", — зазначає Олена.

Місцева жителька Олена про роботу під час блекауту. Фото: Новини.LIVE

Павербанки та екофлоу

Частина одеситів підходить до ситуації максимально практично та готується до відключень заздалегідь. Люди купують зарядні станції, павербанки, планують робочі процеси відповідно до графіків. Для них адаптація стала питанням організації, а не страху.

"Ні не будемо виїжджати. Павербанк, екофло, плануємо завчасно робочий тиждень. Так, пристосовуємось якось", — каже Лада.

Одеситка Лада про пристосування до відключень. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, хто тверезо оцінює ситуацію та не будує ілюзій щодо швидкого покращення. Вони розуміють, що війна триває, а отже стабільності чекати не варто. Тому головна стратегія — пристосування до обставин. Побутові дрібниці стають важливими для збереження відчуття контролю над життям.

"Ні не будемо виїжджати. Пристосовуємось, павербанки, ковдри, в принципі, все в порядку. Але поки країна-терорист існує, краще не буде. Тому пристосовуємось, як можемо", — зазначає Вікторія.

Місцева жителька Вікторія про країну агресора. Фото: Новини.LIVE

Одеса — рідний дім

Старше покоління одеситів часто порівнює нинішню ситуацію з важкими періодами минулого. Люди згадують економічні кризи та роки нестабільності, які вже доводилося переживати. На їхню думку, нинішні випробування — ще один етап, який потрібно пройти. Головною умовою вони вважають віру в краще та мир.

"Ні, звичайно не поїду. Ми 90-ті роки пережили, переживемо і це. Дай Боже миру нам усім", — говорить Ольга.

Одеситка Ольга про важкі 90-ті. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох мешканців рішення залишатися в Одесі має принциповий характер. Місто для них — це дім, який не хочеться залишати навіть у найскладніші часи. Люди говорять про прив’язаність, любов і відповідальність за місце, де живуть. Саме це змушує їх залишатися, попри всі ризики.

"Ні, ми не поїдемо з Одеси. З Одеси ми любимо свій город. Принципіально, це наш город. Ми любимо його", — кажуть Євгенія та Лідія.

Місцеві жительки Євгенія та Лідія про виїзд з міста. Фото: Новини.LIVE

Попри постійні обстріли та нестабільну роботу енергетичної системи, більшість одеситів не розглядають можливість виїзду з міста. Люди вчаться жити в умовах відключень, знаходять побутові рішення та підтримують одне одного. Для когось це питання звички й досвіду пережитих криз, для когось — свідомий вибір залишатися вдома попри страх.

Раніше ми писали, які головні цілі ворога в Одесі зараз серед ворога. А також, про те чому в Одесі побільшало відключень світла, та як на це впливають атаки з боку ворога.