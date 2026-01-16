Аварійні відключення електроенергії в Одеській області 16 січня через обстріли

Люди йдуть нічною вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У зв’язку з критичною ситуацією в енергетичній системі Одеської області 16 січня в частині регіону заплановані аварійні відключення електроенергії. Водночас в деяких районах вуд сьогодні почали діяти графіки. Причиною проблем зі світлом стали постійні ракетні та дронові атаки з боку Росії на територію України.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Аварійні відключення світла

Варто зазначити, що через критичний стан енергосистеми області в частині регіону наразі здійснюють аварійні відключення електропостачання. Під час таких позапланових вимкнень стандартні графіки, оприлюднені офіційно, не будуть діяти, тому мешканців закликають розумно та економно користуватися електроенергією.

Графіки відключення світла в Одесі

В частині Одеської області почали діяти графіки відключень світла. Їх вводять лише в тих районах, де електромережі технічно витримують навантаження. На територіях, де обладнання не може передати потрібний обсяг електроенергії, продовжують діяти аварійні відключення. У разі поліпшення ситуації й інша частина Одещини повернеться до стабілізаційних відключень, які застосовуватимуться для всіх споживачів за визначеними графіками. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок і коли плануються відключення, можна на сайтіоператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки коштуватиме електроенергія в Україні з 1 лютого. Також ми писали про те, чи планують одесити виїжджати з міста через блекаути.