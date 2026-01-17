Відео
Головна Одеса Паркування авто в Одесі — скільки платитимемо у лютому

Паркування авто в Одесі — скільки платитимемо у лютому

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 18:35
Скільки коштує паркування в Одесі у лютому 2026 року
Припарковані автівки в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У лютому вартість паркування в Одесі залишається без змін. Година стоянки коштує 30 гривень, а для пільгових категорій водіїв діють винятки. Водночас за порушення правил передбачені чималі штрафи та навіть евакуація авто.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за паркування у місті у лютому.

Читайте також:

Вартість паркування в Одесі

Вартість однієї години стоянки в Одесі становить 30 гривень — тариф встановлено з 1 січня 2025 року. Оплата працює лише у будні, з 09:00 до 18:00, а всі майданчики позначені дорожніми знаками та QR-кодами для безготівкової оплати через КП "Одестранспарксервіс".

Місто також запровадило абонементи: місячний коштує 2 500 грн, а річний — 22 800 грн. Такий варіант стане вигідним для тих, хто паркується регулярно, адже зменшує вартість години в рази.

Хто не може не платити за паркування

  • Особи з інвалідністю та водії, які їх перевозять;
  • учасники бойових дій;
  • постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • працівники дипломатичних та міжнародних представництв, які користуються службовим транспортом.

Штрафи за неправильне паркування

  • 340 грн — стандартні порушення зупинки чи стоянки;
  • 340-510 грн — зупинка авто з ДВЗ на місцях для електромобілів;
  • 680 грн — створення перешкод іншим учасникам руху;
  • 255-510 грн — зупинка у зоні дії заборонних знаків;
  • 1020-1700 грн — паркування на місцях для людей з інвалідністю;
  • 20-кратний тариф — перебування на платній парковці понад 10 хвилин без оплати (наприклад, 600 грн за 30 грн/год).

У разі грубого порушення авто можуть евакуювати, що збільшить витрати приблизно на 2 000 грн. Якщо штраф сплатити протягом 10 днів, діє знижка 50%, але за несплату протягом місяця сума подвоюється, а водія можуть чекати додаткові санкції.

Нагадаємо, які наслідки довгого простою електротранспорту в Одесі. Також ми писали, що сьогодні громадський транспорт в Одесі курсує з обмеженою кількістю рейсів.

Одеса авто Одеська область Новини Одеси ціни вартість
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
