Скільки коштує паркування в Одесі у лютому 2026 року

Припарковані автівки в Одесі.

У лютому вартість паркування в Одесі залишається без змін. Година стоянки коштує 30 гривень, а для пільгових категорій водіїв діють винятки. Водночас за порушення правил передбачені чималі штрафи та навіть евакуація авто.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за паркування у місті у лютому.

Вартість паркування в Одесі

Вартість однієї години стоянки в Одесі становить 30 гривень — тариф встановлено з 1 січня 2025 року. Оплата працює лише у будні, з 09:00 до 18:00, а всі майданчики позначені дорожніми знаками та QR-кодами для безготівкової оплати через КП "Одестранспарксервіс".

Місто також запровадило абонементи: місячний коштує 2 500 грн, а річний — 22 800 грн. Такий варіант стане вигідним для тих, хто паркується регулярно, адже зменшує вартість години в рази.

Хто не може не платити за паркування

Особи з інвалідністю та водії, які їх перевозять;

учасники бойових дій;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

працівники дипломатичних та міжнародних представництв, які користуються службовим транспортом.

Штрафи за неправильне паркування

340 грн — стандартні порушення зупинки чи стоянки;

340-510 грн — зупинка авто з ДВЗ на місцях для електромобілів;

680 грн — створення перешкод іншим учасникам руху;

255-510 грн — зупинка у зоні дії заборонних знаків;

1020-1700 грн — паркування на місцях для людей з інвалідністю;

20-кратний тариф — перебування на платній парковці понад 10 хвилин без оплати (наприклад, 600 грн за 30 грн/год).

У разі грубого порушення авто можуть евакуювати, що збільшить витрати приблизно на 2 000 грн. Якщо штраф сплатити протягом 10 днів, діє знижка 50%, але за несплату протягом місяця сума подвоюється, а водія можуть чекати додаткові санкції.

